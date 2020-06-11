Иран снова изменил позицию по "черным ящикам" сбитого самолета МАУ

Иран принял решение передать во Францию "черные ящики" со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, об этом власти Ирана сообщили Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН.
Иран передаст "черные ящики" из самолета МАУ в Париж
Представитель страны на онлайн-встрече заявил, что Тегеран направит "черные ящики" в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в Париже.
Иран официально не комментировал эту информацию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
31 мая стало известно, что "черные ящики" не будут передавать Украине.
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