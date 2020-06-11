Иран снова изменил позицию по "черным ящикам" сбитого самолета МАУ

Иран принял решение передать во Францию "черные ящики" со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, об этом власти Ирана сообщили Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН.

Иран передаст "черные ящики" из самолета МАУ в Париж

Представитель страны на онлайн-встрече заявил, что Тегеран направит "черные ящики" в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в Париже.

Иран официально не комментировал эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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