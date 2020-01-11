Иран сбил самолет МАУ: появилось видео возможного пуска ракеты

В сети появилось видео, на котором, возможно, запечатлен момент пуска иранской ракеты по пассажирскому лайнеру МАУ.
Его опубликовали на странице Krychek в Twitter. Судя по кадрам, видео было снято случайными очевидцами из окна, за кадром слышен голос арабоязычного мужчины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На коротком ролике видно взлет ракеты. И спустя всего пять секунд происходит яркая вспышка в небе. Скорее всего, это момент столкновения ракеты с лайнером.
Момент пуска ракеты
Скриншот видео
Появилось видео с моментом запуска Ираном ракеты по украинскому лайнеру. pic.twitter.com/SxgjJW004A— Krychek (@Krychek5) January 11, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Позже президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.
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