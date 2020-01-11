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11 января • обновлено в 12:25
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Иран сбил самолет МАУ: появилось видео возможного пуска ракеты

2.4т
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В сети появилось видео, на котором, возможно, запечатлен момент пуска иранской ракеты по пассажирскому лайнеру МАУ.

Его опубликовали на странице Krychek в Twitter. Судя по кадрам, видео было снято случайными очевидцами из окна, за кадром слышен голос арабоязычного мужчины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На коротком ролике видно взлет ракеты. И спустя всего пять секунд происходит яркая вспышка в небе. Скорее всего, это момент столкновения ракеты с лайнером.

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Момент пуска ракеты

Момент пуска ракеты

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Позже президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

  • Группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Тег
МАУ
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