В соответствии с международным воздушным правом, расследование катастрофы самолета МАУ проводит Иран, и сейчас его нельзя заставить передать Украине "черные ящики" сбитого Boeing 737.
Такое разъяснение дал в эфире ObozTV эксперт по авиационному праву Андрей Козлов, комментируя попытки Украины добиться получения бортовых самописцев.
По словам Козлова, на данный момент Киев может только "приложить дипломатические усилия" в этом вопросе, но не более.
"Все материалы расследования, в том числе обломки самолета и бортовые самописцы, находятся в распоряжении Исламской республики Иран. Расследование в их компетенции и, к сожалению, вмешаться в это сложно", – отметил специалист.
Может ли Иран затянуть расследование катастрофы
Козлов уточнил, что у Ирана есть обязательство обеспечить расшифровку бортовых самописцев, и они могут быть возвращены Украине после окончания расследования.
"Хотя очевидно, что довольно странно выглядит, когда государство не принимает всех необходимых мер, понимает, что самостоятельно не может расшифровать бортовые самописцы, но и не передает их никому другому", – обратил он внимание.
По его мнению, при желании Иран может затянуть расследование катастрофы на довольно длительный срок.
"Потом, конечно, начнутся споры в совете ИКАО, в ассамблее ИКАО... Но это тоже длительная бюрократическая процедура. Механизма влияния на Иран, чтобы "по мановению волшебной палочки", не существует", – уточнил Козлов.
Какую информацию хранят "черные ящики"
Авиаэксперт признался, что довольно скептически относится к тому, что "черные ящики" могут дать какую-то кардинально новую информацию.
"Бортовые самописцы, кроме аудио информации, фиксируют показания бортовых систем. То, что на них содержится, лишь дополнит существующую картину", – рассказал Козлов.
"Покажет, в каком порядке (или одномоментно) бортовые системы выключались. Возможно, мы услышим что-то от экипажа, например, что он наблюдал факел от ракеты. Самое главное, что с помощью технических средств мы можем услышать появление постороннего звука и по скорости распространения звуковой волны более точно установить момент катастрофы", – объяснил он.
8 января пассажирский Boeing 737 МАУ был сбит ракетой в Иране
twitter.com/Iranian_RCS
OBOZREVATEL напоминает:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
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