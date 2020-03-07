В соответствии с международным воздушным правом, расследование катастрофы самолета МАУ проводит Иран, и сейчас его нельзя заставить передать Украине "черные ящики" сбитого Boeing 737.

Такое разъяснение дал в эфире ObozTV эксперт по авиационному праву Андрей Козлов, комментируя попытки Украины добиться получения бортовых самописцев.

По словам Козлова, на данный момент Киев может только "приложить дипломатические усилия" в этом вопросе, но не более.

"Все материалы расследования, в том числе обломки самолета и бортовые самописцы, находятся в распоряжении Исламской республики Иран. Расследование в их компетенции и, к сожалению, вмешаться в это сложно", – отметил специалист.

Может ли Иран затянуть расследование катастрофы

Козлов уточнил, что у Ирана есть обязательство обеспечить расшифровку бортовых самописцев, и они могут быть возвращены Украине после окончания расследования.

"Хотя очевидно, что довольно странно выглядит, когда государство не принимает всех необходимых мер, понимает, что самостоятельно не может расшифровать бортовые самописцы, но и не передает их никому другому", – обратил он внимание.

По его мнению, при желании Иран может затянуть расследование катастрофы на довольно длительный срок.

"Потом, конечно, начнутся споры в совете ИКАО, в ассамблее ИКАО... Но это тоже длительная бюрократическая процедура. Механизма влияния на Иран, чтобы "по мановению волшебной палочки", не существует", – уточнил Козлов.

Какую информацию хранят "черные ящики"

Авиаэксперт признался, что довольно скептически относится к тому, что "черные ящики" могут дать какую-то кардинально новую информацию.

"Бортовые самописцы, кроме аудио информации, фиксируют показания бортовых систем. То, что на них содержится, лишь дополнит существующую картину", – рассказал Козлов.

"Покажет, в каком порядке (или одномоментно) бортовые системы выключались. Возможно, мы услышим что-то от экипажа, например, что он наблюдал факел от ракеты. Самое главное, что с помощью технических средств мы можем услышать появление постороннего звука и по скорости распространения звуковой волны более точно установить момент катастрофы", – объяснил он.

8 января пассажирский Boeing 737 МАУ был сбит ракетой в Иране twitter.com/Iranian_RCS

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