Иран расшифровал "черные ящики" самолета МАУ: в МИД озвучили детали
Иран "почти завершил" расследование катастрофы с украинским Boeing 737 под Тегераном 8 января 2020 года.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел государства Мохсен Бахарванд, передает alarabiya.net.
По мнению представителей Ирана, "черные ящики" не содержат какой-либо "важной" информации.
"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", – сказал дипломат.
При этом он заявил, что перед тем, как передать "черные ящики" третьей стороне, Иран должен убедиться, что они "не будут эксплуатироваться".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.