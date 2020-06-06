Иран расшифровал "черные ящики" самолета МАУ: в МИД озвучили детали

Кирилл Лютый Расследования 23:09, 6.06.2020

Иран "почти завершил" расследование катастрофы с украинским Boeing 737 под Тегераном 8 января 2020 года.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел государства Мохсен Бахарванд, передает alarabiya.net.

По мнению представителей Ирана, "черные ящики" не содержат какой-либо "важной" информации.

"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", – сказал дипломат.

При этом он заявил, что перед тем, как передать "черные ящики" третьей стороне, Иран должен убедиться, что они "не будут эксплуатироваться".

Иран заявил, что почти завершил расследование по самолету МАУ

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