Главная Новости
6 июня • обновлено в 23:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Иран расшифровал "черные ящики" самолета МАУ: в МИД озвучили детали

1.4т
Читать материал на украинском

Иран "почти завершил" расследование катастрофы с украинским Boeing 737 под Тегераном 8 января 2020 года.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел государства Мохсен Бахарванд, передает alarabiya.net.

По мнению представителей Ирана, "черные ящики" не содержат какой-либо "важной" информации.

"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", – сказал дипломат.

При этом он заявил, что перед тем, как передать "черные ящики" третьей стороне, Иран должен убедиться, что они "не будут эксплуатироваться".

Иран заявил, что почти завершил расследование по самолету МАУ

Иран заявил, что почти завершил расследование по самолету МАУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги