Иран "почти завершил" расследование катастрофы с украинским Boeing 737 под Тегераном 8 января 2020 года.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел государства Мохсен Бахарванд, передает alarabiya.net.
По мнению представителей Ирана, "черные ящики" не содержат какой-либо "важной" информации.
"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", – сказал дипломат.
При этом он заявил, что перед тем, как передать "черные ящики" третьей стороне, Иран должен убедиться, что они "не будут эксплуатироваться".
Иран заявил, что почти завершил расследование по самолету МАУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
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