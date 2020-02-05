Иран пошел на попятную в расследовании катастрофы самолета МАУ

Иран намеревается продолжить сотрудничество с другими странами в расследовании сбивания его ракетами украинского самолета Boeing в Тегеране. Но при этом призывает их не допускать утечек информации по делу.

Такое заявление Организации гражданской авиации Ирана распространило агентство IRNA. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Согласно Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (также известной как Чикагская конвенция), общественное мнение следует привлекать не путем утечки этих результатов, а путем поиска причин воздушной катастрофы, чтобы избежать ее повторения. Следовательно, единственной стороной, которая имеет право обнародовать информацию о катастрофе, является сторона, ответственная за ее изучение", – говорится в заявлении.

Иран хочет продолжить сотрудничество в расследовании катастрофы самолета МАУ

Также в организации отметили, что продолжат рассмотрение тех или иных аспектов катастрофы украинского самолета в рамках международных и национальных норм.

"И продолжим сотрудничество со странами, которые принимают участие в этом. Между тем Иран ожидает, что все стороны будут избегать политизации катастрофы и создания препятствий для технического и экспертного процесса", – добавили в ОГА Ирана.

Кроме этого, иранцы затронули и инцидент с обнародованием аудиозаписи, которую вместе с другими документами они передали представителю Украины в рамках обычной рабочей процедуры.

"Звуковой файл не был монополизирован, поскольку другие рейсы, которые были на связи с диспетчерской башней, слышали его одновременно. Следовательно, любая утечка данных, например, запись, которая была предметом расследования, противоречит правилам расследования воздушных катастроф", – подчеркнули в организации.

Ко всему прочему, там утверждают, что их не предупреждали о запусках ракет в авиапространстве над Тегераном перед сбиванием украинского самолета. И добавили, что собрали и проанализировали все разговоры пилотов и диспетчеров, которые произошли в день катастрофы самолета МАУ.

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