Иран отправил во Францию "черный ящик" со сбитого украинского самолета, – СМИ

Кирилл Лютый Расследования 17:42, 29.06.2020 Обновлено: 18:06, 29.06.2020

Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого под Тегераном украинского самолета авиакомпании МАУ.

Как передает Associated Press, иранский военный прокурор Голам Аббас Торки отметил, что самописец был "серьезно поврежден", поэтому для расшифровки необходимо "сложное техническое оборудование".

Он заявил, что эксперты Ирана не смогли приобрести такую технику из-за американских санкций.

Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщало, что технические работы по расшифровке черного ящика начнутся 20 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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