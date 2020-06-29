МоваЯзык

Топ-темы:

Иран отправил во Францию "черный ящик" со сбитого украинского самолета, – СМИ

Кирилл Лютый
Расследования
1,6 т.

  • В Иране заявили, что для расшифровки необходимо "сложное техническое оборудование".

  • Нужную технику Тегеран не смог купить из-за санкций США.

  • Расшифровка самописцев начнется во Франции 20 июля.

Иран отправил во Францию 'черный ящик' со сбитого самолета МАУ

Иран отправил во Францию "черный ящик" со сбитого самолета МАУ.

Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого под Тегераном украинского самолета авиакомпании МАУ.

Как передает Associated Press, иранский военный прокурор Голам Аббас Торки отметил, что самописец был "серьезно поврежден", поэтому для расшифровки необходимо "сложное техническое оборудование".

Он заявил, что эксперты Ирана не смогли приобрести такую технику из-за американских санкций.

Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщало, что технические работы по расшифровке черного ящика начнутся 20 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ИранКрушение украинского Boeing 737 в Иране
Поделиться в Facebook
  2. Расследования