Иран отправил во Францию "черный ящик" со сбитого украинского самолета, – СМИ

Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого под Тегераном украинского самолета авиакомпании МАУ.

Как передает Associated Press, иранский военный прокурор Голам Аббас Торки отметил, что самописец был "серьезно поврежден", поэтому для расшифровки необходимо "сложное техническое оборудование".

Он заявил, что эксперты Ирана не смогли приобрести такую технику из-за американских санкций.

Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщало, что технические работы по расшифровке черного ящика начнутся 20 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.

Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.

Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.

Однако потом в Тегеране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того, чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.

В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики" со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", но позднее назвал условия для их передачи Украине.