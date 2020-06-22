Иран окончательно определился, куда отправит самописцы сбитого самолета МАУ

Юрий Сергиенко Расследования 17:33, 22.06.2020 Обновлено: 17:40, 22.06.2020

Иран в течение нескольких дней отправит во Францию самописцы сбитого в январе украинского пассажирского самолета.

С таким заявлением выступили в иранском Министерстве иностранных дел после телефонного разговора с главой МИД Канады, передают РИА Новости.

"Глава МИД Ирана в ходе телефонного разговора сообщил министру иностранных дел Канады, что наша страна отправит бортовой самописец с украинского самолета для считывания информации во Францию в течение нескольких дней", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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