Иран окончательно определился, куда отправит самописцы сбитого самолета МАУ

Иран в течение нескольких дней отправит во Францию самописцы сбитого в январе украинского пассажирского самолета.

С таким заявлением выступили в иранском Министерстве иностранных дел после телефонного разговора с главой МИД Канады, передают РИА Новости.

"Глава МИД Ирана в ходе телефонного разговора сообщил министру иностранных дел Канады, что наша страна отправит бортовой самописец с украинского самолета для считывания информации во Францию в течение нескольких дней", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.

Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.

Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.

Однако потом в Тегеране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.

В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики" со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", но позднее назвал условия для их передачи Украине.