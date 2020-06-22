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Иран окончательно определился, куда отправит самописцы сбитого самолета МАУ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
1,2 т.
'Черные ящики' сбитого самолета МАУ отправят во Францию

"Черные ящики" сбитого самолета МАУ отправят во Францию

Иран в течение нескольких дней отправит во Францию самописцы сбитого в январе украинского пассажирского самолета.

С таким заявлением выступили в иранском Министерстве иностранных дел после телефонного разговора с главой МИД Канады, передают РИА Новости.

"Глава МИД Ирана в ходе телефонного разговора сообщил министру иностранных дел Канады, что наша страна отправит бортовой самописец с украинского самолета для считывания информации во Францию в течение нескольких дней", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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  1. /Расследования