Иран не взял на себя международную ответственность за сбитие самолета МАУ – Енин

Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за сбитие пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ иранской ракетой.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24". Сейчас Иран доказывает, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки.

При этом, по словам заместителя главы МИД, Украина настаивает, что говорить о причинах катастрофы самолета можно будет только после завершения расследования.

"Говорить о причине можно будет только после того, как будет полностью завершено как техническое, так и уголовное расследование и будут выяснены абсолютно все обстоятельства указанной трагедии", – заявил Енин.

Кроме того, по его словам, Иран затягивает передачу черных ящиков с украинского самолета.

"Уже есть предварительное согласие французской стороны такую расшифровку провести. На сегодняшний день нет никаких предпосылок для дальнейшего откладывания расшифровки указанных самописцев. На сегодня единственной преградой для передачи ящиков для расшифровки является отсутствие политической воли Ирана", – сказал он.

Также Иран, по словам Енина, отказывается отвечать и на другие вопросы.

"Второй трек – это уголовное расследование. Оно может происходить в двух разных форматах. Первое, это обмен запросами о международной правовой помощи. Второй формат, это совместная следственная группа. Украинская сторона несколько раз направляла запросы о международной правовой помощи иранской стороне – ни одного содержательного ответа нами не получено", – рассказал он.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что страна "почти завершила" расследование катастрофы с украинским Boeing 737. По мнению представителей Ирана, "черные ящики" не содержат никакой "важной" информации. В то же время заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о "завершении" расследования не подтверждены никакими документами.

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