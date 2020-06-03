Иран не отказывался отдать "черные ящики" Украине: дипломат ответил на скандал
Обнародованная в иранских СМИ информация о намерении передать бортовые самописцы сбитого в небе над Тегераном самолета МАУ во Францию не соответствует официальной позиции страны.
Об этом сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Енин, передает ZN.UA. Кроме того, по его словам, информация о якобы пробуксовке переговоров из-за "задержки со стороны Украины" также не соответствует действительности.
Отметим, ранее иранское агентство ISNA сообщило о якобы намерении передать "черные ящики" МАУ на расшифровку не в Украину, а во Францию, аргументируя тем, что Украина якобы задерживается с ответом на предложение Ирана.
Напомним, после решения Тегерана не передавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ стало известно, что Министерство иностранных дел Украины вызвало для беседы посла Ирана Манучехра Моради.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.