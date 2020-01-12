Угрожают не отдать тела: Иран пошел на драконовские меры из-за катастрофы МАУ

Спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких.

Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом, сообщается на странице Iran International English в Twitter.

"Согласно сообщениям, полученным Iran International English, спецслужбы в Иране предупредили семьи жертв с иранским гражданством, чтобы они не давали интервью персидским СМИ за пределами Ирана, если хотят получить останки своих близких", – говорится в сообщении.

Жертвы катастрофы МАУ Twitter Western University

В свою очередь официальные лица Ирана уверяют, что якобы намерены максимально поддерживать семьи погибших.

Как сообщает Telegram-канал 360tv.ru, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что ведомство окажет консульскую помощь семьям жертв сбитого украинского лайнера. Он добавил, что рабочая группа уже создана, ей "поручено заниматься вопросами, поступающими от семей жертв, и оказывать необходимые услуги".

According to the reports that @IranInt_En has received,the intelligence services in Iran have warned the families of the #UkrainPlaneCrash victims with Iranian citizenship not to give interviews to the Persian media outside Iran if they want to get the remains of their loved ones — Iran International English (@IranIntl_En) January 11, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.

11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.

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