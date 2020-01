Угрожают не отдать тела: Иран пошел на драконовские меры из-за катастрофы МАУ

Спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких.

Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом, сообщается на странице Iran International English в Twitter.

"Согласно сообщениям, полученным Iran International English, спецслужбы в Иране предупредили семьи жертв с иранским гражданством, чтобы они не давали интервью персидским СМИ за пределами Ирана, если хотят получить останки своих близких", – говорится в сообщении.

В свою очередь официальные лица Ирана уверяют, что якобы намерены максимально поддерживать семьи погибших.

Как сообщает Telegram-канал 360tv.ru, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что ведомство окажет консульскую помощь семьям жертв сбитого украинского лайнера. Он добавил, что рабочая группа уже создана, ей "поручено заниматься вопросами, поступающими от семей жертв, и оказывать необходимые услуги".

