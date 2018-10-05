Интервью Пушилина: стало известно, за сколько продалась польская газета Кремлю

Интервью в одной из самых влиятельных польских газет – Rzeczpospolita фаворита Кремля на "выборах" в "ДНР" Дениса Пушилина обошлось России в 12 000 евро. Таким образом его пытаются легализировать в международном информполе.

"Интервью организовывал и воплощал в жизнь действительно помощник Суркова и нынешний начштаба Пушилина - Денис Денисов", - сообщил на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук, ссылаясь на канал террористов.

Новости Легализация Пушилина уже началась

"Сколько получил журналист - "белорусский диссидент", хорошо известный в Украине, и редактор - это уже вопрос другой. Как говорится, деньги не пахнут. Также, как подтверждает Telegram-канал (террористов), на данный момент задача, которую поставил Сурков - это выведение и легализация Пушилина в международном информационном поле, как фигуры, с которой потом придется договариваться о "возвращении" оккупированных территорий в состав Украины на правах широкой автономии", - отметил Тымчук.

По информации группы ИС, Сурков видит в Пушилине ту полностью марионеточную фигуру, которая после т.н. выборов в "ДНР" и займется объединением двух псевдореспублик в одно целое.

"Так что смотрим, кто следующим захочет оприходовать 12 000 евро из казны Кремля", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Пушилин может занять "должность" главаря "ДНР" на постоянной основе на "выборах", которые оккупанты собираются провести в ноябре. Именно его кандидатура активно поддерживается Россией.