Суд по делу о сбивании самолета Boeing 777 на Донбассе в 2014 году намерен приобщить к делу интервью бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону..

Об пишет DW. Издание ссылается на комментарий председательствующего в процессе судьи Хендрика Стейнхаюса.

Речь идет об интервью, которое было обнародовано 18 мая. В разговоре Гиркин заявил, что знает об уголовном расследовании в отношении него по делу сбитого рейса МН17.

Гиркин и Гордон

При этом представитель прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк ранее тоже отмечала, что заявления террориста в различных СМИ и соцсетях могут приобщить к материалам дела.

Например, ранее в интервью британской газете Times Гиркин говорил, что чувствует "моральную ответственность" за гибель пассажиров и членов экипажа рейса МН17.

"Я понимал: поскольку боевые действия, идущие на Донбассе, в значительной мере ведутся с моим участием, то я также несу опосредованную ответственность за эту гибель", – сказал он.

Следствие по делу МН17 продолжается, а с момента первого блока слушаний в суде его объем вырос, превысив на данный момент 40 тысяч страниц.

Напомним, Дмитрий Гордон заявил, что материалы интервью с Гиркиным и "экс-прокурором" Крыма Натальей Поклонской станут доказательствами в Гааге по делу об аннексии полуострова и развязывании войны на Донбассе, а записывались они якобы в сотрудничестве с СБУ. Но в Службе безопасности Украины отметили, что оба интервью – личная инициатива Гордона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах возобновили заседание суда по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17, сбитого в небе над Донецком в 2014 году. Однако на вторую сессию судебного процесса по этому делу 8 июня не явился ни один из четырех подозреваемых.