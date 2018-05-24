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Интерпол отказался объявлять в розыск заказчика убийства Вороненкова - СМИ

2.1тЧитать новость на украинском

Интерпол отказался объявить в международный розыск гражданина РФ Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.

По словам источника в правоохранительных органах, в ответе украинским правоохранителям Интерпол сослался на его якобы политическое преследование, передают "Українські Новини".

Отмечается, что ответ от Интерпола пришел около месяца назад.

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Владимир Тюрин

Также в международный розыск не попал и подельник убийцы Вороненкова Ярослав Левенец.

Позже в Нацполиции заявили, что с 16 мая Тюрин был объявлен в международный розыск.

Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

В октябре 2017 года ГПУ заявила, что заказчиком убийства является российский криминальный авторитет Владимир Тюрин.

В начале мая прокуратура завершила расследование убийства Вороненкова.

Читайте все новости по теме "Убийство Дениса Вороненкова" на Обозревателе.

Тема
Убийство Дениса Вороненкова
Персона
Денис Вороненков
Место
Украина
Объект
Интерпол
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Ешлі
Ешлі
Уже обратно объявили в розыск. Но товарищу по барабану, он и не прячется.
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Ешлі
Ешлі
Чего?
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