Интерпол отказался объявлять в розыск заказчика убийства Вороненкова - СМИ

Интерпол отказался объявить в международный розыск гражданина РФ Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.

По словам источника в правоохранительных органах, в ответе украинским правоохранителям Интерпол сослался на его якобы политическое преследование, передают "Українські Новини".

Отмечается, что ответ от Интерпола пришел около месяца назад.

Владимир Тюрин

Также в международный розыск не попал и подельник убийцы Вороненкова Ярослав Левенец.

Позже в Нацполиции заявили, что с 16 мая Тюрин был объявлен в международный розыск.

Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

В октябре 2017 года ГПУ заявила, что заказчиком убийства является российский криминальный авторитет Владимир Тюрин.

В начале мая прокуратура завершила расследование убийства Вороненкова.