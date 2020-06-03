Интересовались охраной границы с Крымом: адвокат рассказал о допросе ФСБ похищенного воина ВСУ
Сотрудники пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму расспрашивали задержанного украинского военнослужащего Евгения Добринского об охране административной границы между полуостровом и Херсонской областью.
Также интересовались в общем его службой на материковой части Украины. Об этом в комментарии "Крым.Реалии" рассказал адвокат похищенного солдата Ислям Велиляев.
"Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, какой порядок осуществления охраны государственной границы был там, какие входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведение военной службы", – отметил он.
По словам Велиляева, он рекомендовал своему подзащитному не отвечать на вопросы, касающиеся конкретно его воинской службы, так как данные сведения имеют служебный характер.
"Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные пояснения по поводу его службы", – подчеркнул правозащитник.
Адвокат также сообщил, что допрос Евгения Добринского оккупанты проводили примерно полтора часа.
"Он же военный, понимает, что на такие вопросы не желательно отвечать. Ответы будут восприняты негативно в отношении него", – добавил Велиляев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в районе полуострова Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом похитили украинского военного. Это произошло утром 30 мая, прямо во время несения бойцом службы на наблюдательном посту.
Им оказался старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
Сослуживцы украинского воина уверены, что он не мог сам перейти на сторону противника.
Добринский после своего исчезновения утром 30 мая выходил на связь и рассказал побратиму, что его вывезли в оккупированный Крым.
2 июня российские пограничники обвинили похищенного воина ВСУ в незаконном пересечении границы.
В тот же день ФСБ РФ обнародовала видео похищения на границе с оккупированным Крымом и допроса украинского военнослужащего.
Посольство США в Украине выразило обеспокоенность задержанием украинского военнослужащего российскими спецслужбами на границе с оккупированным Крымом.
Киевский районный суд во временно оккупированном Симферополе 3 июня отправил под арест на месяц воина ВСУ Евгения Добринского, которого 30 мая похитила ФСБ.