Интересовались охраной границы с Крымом: адвокат рассказал о допросе ФСБ похищенного воина ВСУ

Сотрудники пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму расспрашивали задержанного украинского военнослужащего Евгения Добринского об охране административной границы между полуостровом и Херсонской областью.

Также интересовались в общем его службой на материковой части Украины. Об этом в комментарии "Крым.Реалии" рассказал адвокат похищенного солдата Ислям Велиляев.

"Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, какой порядок осуществления охраны государственной границы был там, какие входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведение военной службы", – отметил он.

Сотрудники ФСБ РФ расспрашивали у похищенного украинца об охране админграницы с Крымом

По словам Велиляева, он рекомендовал своему подзащитному не отвечать на вопросы, касающиеся конкретно его воинской службы, так как данные сведения имеют служебный характер.

"Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные пояснения по поводу его службы", – подчеркнул правозащитник.

Адвокат также сообщил, что допрос Евгения Добринского оккупанты проводили примерно полтора часа.

"Он же военный, понимает, что на такие вопросы не желательно отвечать. Ответы будут восприняты негативно в отношении него", – добавил Велиляев.

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