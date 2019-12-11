"Интеллектуальная провокация": кремлевские журналисты нелепо отмахнулись от фейка о МН17

Журналисты одних из топовых телеканалов России признались в том, что использовали в своих сюжетах о катастрофе малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом неправдивые, компрометирующие Украину факты.
При этом они не считают себя виновными. Такое заявление сделал кремлевский телеведущий Михаил Леонтьев в интервью изданию "Подъем".
В частности, в 2014 году российский "Первый канал" показал в эфире снимок с украинским МиГ-29, выдвигая версию, что малайзийский Boeing над Донбассом мог сбить этот истребитель. Спустя пять лет, 9 декабря 2019-го, гендиректор канала Константин Эрнст в интервью The New Yorker назвал тот сюжет ошибкой.
В России нелепо отмахнулись от фейка о МН-17
Однако его коллега Михаил Леонтьев утверждает, что вышедший в его программе "Однако" в 2014 году сюжет и задумывался как "интеллектуальная провокация".
"Мы с самого начала с Костей понимали, что это в какой-то степени интеллектуальная провокация, никаких утверждений, что то, что мы говорим – правда, в сюжете нет. Какая же здесь ошибка? Там не сказано, что мы считаем это доказательством", – сказал он.
Помимо этого, телеведущий не считает себя виновным в использовании неправдивой информации о крушении малайзийского Boeing на Донбассе.
Фейк, который распространили росСМИ
"Костя живой человек, он может сказать все, что хочет. Я говорю за себя. Никаких ошибок не совершал и то, что сейчас происходит, доказало, что я был прав", – убежден Леонтьев.
Также кремлевский пропагандист заявил, что не верит публикации в The New Yorker, он упрекнул американских журналистов в искажении информации.
Фейк, который распространили росСМИ
"Не имею оснований верить The New Yorker. Я знаю, как иностранные журналисты делают публикации: когда люди в разговоре с тобой говорят одно, а потом пишут совершенно другое", – сказал Леонтьев.
Отмечается, что в пресс-службе российского "Первого канала" на эти заявления пока не отреагировали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
Были названы имена обвиняемых, которые предстанут перед судом. Это террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
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