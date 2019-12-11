"Интеллектуальная провокация": кремлевские журналисты нелепо отмахнулись от фейка о МН17

Журналисты одних из топовых телеканалов России признались в том, что использовали в своих сюжетах о катастрофе малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом неправдивые, компрометирующие Украину факты.

При этом они не считают себя виновными. Такое заявление сделал кремлевский телеведущий Михаил Леонтьев в интервью изданию "Подъем".

В частности, в 2014 году российский "Первый канал" показал в эфире снимок с украинским МиГ-29, выдвигая версию, что малайзийский Boeing над Донбассом мог сбить этот истребитель. Спустя пять лет, 9 декабря 2019-го, гендиректор канала Константин Эрнст в интервью The New Yorker назвал тот сюжет ошибкой.

В России нелепо отмахнулись от фейка о МН-17

Однако его коллега Михаил Леонтьев утверждает, что вышедший в его программе "Однако" в 2014 году сюжет и задумывался как "интеллектуальная провокация".

"Мы с самого начала с Костей понимали, что это в какой-то степени интеллектуальная провокация, никаких утверждений, что то, что мы говорим – правда, в сюжете нет. Какая же здесь ошибка? Там не сказано, что мы считаем это доказательством", – сказал он.

Помимо этого, телеведущий не считает себя виновным в использовании неправдивой информации о крушении малайзийского Boeing на Донбассе.

Фейк, который распространили росСМИ

"Костя живой человек, он может сказать все, что хочет. Я говорю за себя. Никаких ошибок не совершал и то, что сейчас происходит, доказало, что я был прав", – убежден Леонтьев.

Также кремлевский пропагандист заявил, что не верит публикации в The New Yorker, он упрекнул американских журналистов в искажении информации.

Фейк, который распространили росСМИ

"Не имею оснований верить The New Yorker. Я знаю, как иностранные журналисты делают публикации: когда люди в разговоре с тобой говорят одно, а потом пишут совершенно другое", – сказал Леонтьев.

Отмечается, что в пресс-службе российского "Первого канала" на эти заявления пока не отреагировали.

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