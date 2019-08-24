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"Инструмент запугивания украинцев": Германия захотела закрыть сайт "Миротворец"

1.1т Читать материал на украинском

Правительство Германии осуждает сайт "Миротворец" и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.

Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос Левой партии, который цитирует российский телеканал Russia Today.

"Для федерального правительства сайт становился темой для обсуждений всегда, когда появляется повод для этого, в частности, после последних президентских выборов в Украине в июле. Федеральное правительство совершенно определенно осуждает "Миротворец" и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта", – говорится в ответе на запрос.

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Между тем, как указывается в документе, Германия не прекратит финансирование различных проектов по продвижению демократии и развитию гражданского общества в Украине.

Ситуацию прокомментировал один из авторов запроса, депутат Бундестага от Левой партии Андрей Хунко.

"Мне известно, что украинские госструктуры, к сожалению, по-прежнему активно пользуются сайтом "Миротворец". Если федеральное правительство действительно хочет помочь демократии в Украине, то оно должно потребовать от пока еще министра внутренних дел Авакова начать уголовное преследование администраторов "Миротворца", – подчеркнул он.

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Хунко также отметил, что ряд граждан Германии, в том числе и он сам, были включены в базу "Миротворца". Немецкий левый политик назвал сайт "инструментом запугивания всего украинского народа и страшным пережитком эпохи Порошенко".

"Инструмент запугивания украинцев": Германия захотела закрыть сайт "Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в базу данных украинского волонтерского сайта "Миротворец" угодили телеведущие канала NewsOne из-за телемоста с Россией.

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Место
Германия
Тег
сайт Миротворец
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Германия является пособником №1 террориста Путина!
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ах он сепар германский! Повторно его на миротворец! И Анжелу туда, чтобы следила за своими! Вздумали покуситься на украинскую "дерьмократию"!!!
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