Инспектировать позиции Украины на Донбассе будет российский генерал-майор из "Миротворца"

Дарья Дурова Расследования 22:59, 9.09.2020 Обновлено: 23:50, 9.09.2020

"ДНР" отправит на инспекцию позиций Вооруженных сил Украины у н.п. Шумы на Донбассе генерал-майора ВС РФ Руслана Якубова (Вахитова).

Об этом в Telegram сообщило "представительство ДНР в СЦКК". Как отметил в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов, Вахитов внесен в базу "Миротворца".

"Генерал-майор Вахитов проверит, не нарушают ли защитники Украины условия прекращения огня с Россией! И если Вахитов согласится, что украинцы не нарушают, то тогда 1-й армейский корпус ВС РФ обещает не стрелять!" – возмутился журналист.

Скриншот пропагандистского сообщения оккупантов
Руслан Якубов.
Миротворец
Фото российского военного.
Миротворец

Журналист также процитировал пропагандистское заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина: "Наши переговорщики буквально додавили украинскую сторону, что есть необходимость в совместном инспектировании с участием наших представителей. Поэтому завтра запланирована совместная инспекция с ОБСЕ, с нашими представителями, чтобы была возможность посмотреть на месте, указать на данные нарушения, которые должны быть исправлены".

Бутусов добавил, что российский военный будет проверять позиции комбата 503-го батальона морской пехоты Вадима Сухаревского, "который первым в истории дал приказ стрелять по российским оккупантам в апреле 2014-го".

Скриншот
Скриншот
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