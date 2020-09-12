Представитель ОРДО в ТКГ назвал опасность совместной с террористами инспекции на Донбассе
Инспектирование украинских позиций на Донбассе с представителями российских оккупационных войск может стать "признанием субъектности" террористов.
Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал журналист, представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ Сергей Гармаш. Он заявил об угрозе заморозки конфликта, к чему стремится Россия.
По мнению журналиста, это "самый плохой вариант". "Потому что подобным образом нас постепенно выведут к тому, что есть в Приднестровье, что мы будем встречаться с Пушилиним. Потому что это субъективизация. То, что вот эта инспекция – это уже инспекция с боевиками, простите меня", – сказал он.
По мнению Гармаша, инцидент может стать "одним из способов легитимизации".
"Если они действительно будут инспектировать наши позиции, то это уже признание их субъектности", – сказал представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ.
Он добавил, что во время последней встречи Трехсторонней контактной группы глава делегации России Борис Грызлов несколько раз повторял, что РФ – посредник, и она "примет любые договоренности" между делегациями "Л/ДНР" и Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 сентября состоялась встреча советников в "нормандском формате". Стороны обсудили режим тишины на Донбассе, обмен и доступ к пленным, а также новые раунды переговоров.
После завершения переговоров Андрей Ермак сказал, что их главным результатом стало продление режима перемирия на Донбассе.
Представитель России, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в свою очередь заявил, что пока не видит оснований для проведения нового саммита лидеров стран "нормандской четверки".
Также Козак сказал, что Верховная Рада якобы пересмотрит постановление о местных выборах в Украине касательно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.
Глава украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников возразил россиянину. Он отметил, что такого обещания на встрече украинская сторона не давала.
По словам Владимира Зеленского, на встрече "точку во многих вопросах не поставили".