Кравчук пояснил причину диалога с главарями "Л/ДНР"

Вести переговоры с представителями "Л/ДНР", у которых "руки не в крови", допустимо, однако нельзя подписывать документы, которые могут навредить Украине.

Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Первый президент 11 сентября выступил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция велась на YouTube-канале программы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы можем общаться с людьми, у которых руки не в крови. Но главное – не подписывать документов, которые могут повредить Украине. Если мы такую формулу примем за основу, то это значит, что без общения нельзя решать любые вопросы движения вперед к миру, но документы не подписывать, потому что они могут нанести вред государству", – сказал Кравчук.

Он считает, что силовой путь освобождения Донбасса "не приведет к успеху".

"Или мы будем общаться и находить решения, или мы скажем "нет". И тогда есть другой путь – только силовой путь, путем применения оружия. Я считаю, что Украина этим путем идти не может, так как этот путь очень сложный, и он не приведет сегодня к успеху", – сказал политик.

Кравчук добавил, что ОБСЕ на условиях украинской стороны согласилась предоставить представителя для совместной инспекции позиций ВСУ у н.п. Шумы в рамках одноразового действия.

"Мы не возражаем (против совместного патрулирования) при одном условии, если там будет представитель ОБСЕ. В ОБСЕ с нами согласились и сказали, что такого представителя предоставят в рамках исключения, как единовременное действие, которое в будущем не будет повторяться", – пояснил он.

К этому вопросу можно будет вернуться только после того, когда подкомиссия ТКГ по безопасности проведет консультации, отметил первый президент Украины.

"Впервые присутствовал господин Козак – советник Путина. Я был удивлен. Он очень энергично в формате ультиматума сказал, что Украина в конце концов должна решить, или она будет выполнять Минские договоренности, или нет", – рассказал Кравчук.

Он пояснил, что российская сторона обвинила Украину в том, что во время режима тишины ВСУ якобы вели инженерные укрепления на позициях. Кравчук подчеркнул, что ОБСЕ версии РФ возражала.

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