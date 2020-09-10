Инспекция "ДНР" позиций ВСУ: морпехи заявили, что готовы к бою с врагом
Командир 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ подполковник Вадим Сухаревский выступил с заявлением к украинцам. Оно касается запланированного инспектирования украинских позиций под Шумами совместно с террористами "ДНР".
Позицию Сухаревского выложили на официальной странице 5030-го ОБМП в Facebook. Воин подчеркнул, что сомневаться в готовности защитников к встрече с оккупантами нет никаких оснований.
"Мы, Барсуки, неоднократно делом демонстрировали собственную мощь и холодный ум, и в нынешней ситуации не изменяем этим традициям. По состоянию на сейчас, осознавая оперативную ситуацию, мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора, что и требуется от армейского подразделения. По решению Командования Объединенных сил мы при первом приказе готовы вступить в бой с врагом и сокрушить его", – заверил командир морпехов.
"Вместе с тем, анализируя информационную кампанию, развернутую для дискредитации 503-го ОБМП в частности, и украинской армии в целом, мы настаиваем, чтобы диванные теоретики не перемешивали наше имя с политическими инсинуациями для создания хайпа и получения виртуального признания. Мы – морпехи! Мы – Барсуки! Мы крепко держим свое оружие! Смерть врагам! Имею честь", – подчеркнул Сухаревский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 сентября состоялось экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября позицию у н.п. Шумы под руководством ОБСЕ совместно с представителями сторон конфликта на Донбассе, включая террористов "ДНР".
После переговоров главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал инспекцию позиций "проявлением доброй воли Украины" в подтверждение полного соблюдения перемирия украинскими военными.
В Офисе президента отметили, что крайне ограниченное проявление присутствия боевиков во время инспектирования позиций ВСУ только даст еще один аргумент в пользу правоты Украины.
Отметим, что в "ДНР" решили отправить на инспекцию генерал-майора ВС России Руслана Якубова (Вахитова). Он внесен в базу "Миротворца".