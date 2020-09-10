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Инспекция "ДНР" позиций ВСУ: морпехи заявили, что готовы к бою с врагом

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
2,8 т.
Командир морпехов ВСУ Вадим Сухаревский отреагировал на инспекцию под Шумами

Командир морпехов ВСУ Вадим Сухаревский отреагировал на инспекцию под Шумами. Alina Komarova

Командир 503 отдельного батальона морской пехоты ВСУ подполковник Вадим Сухаревский выступил с заявлением к украинцам. Она касается запланированного инспектирования украинских позиций под Шумами совместно с террористами "ДНР".

Позицию Сухаревского выложили на официальной странице 503 ОБМП в Facebook. Воин подчеркнул, что сомневаться в готовности защитников к встрече с оккупантами нет никаких оснований.

"Мы, Барсуки, неоднократно делом демонстрировали собственную мощь и холодный ум, и в нынешней ситуации не изменяем этим традициям. По состоянию на сейчас, осознавая оперативную ситуацию, мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора, что и требуется от армейского подразделения. По решению Командования Объединенных сил мы при первом приказе готовы вступить в бой с врагом и сокрушить его", – заверил командир морпехов.

"Вместе с тем, анализируя информационную кампанию, развернутую для дискредитации 503 ОБМП в частности, и украинской армии в целом, мы настаиваем, чтобы диванные теоретики и самопровозглашенные светила пера не перемешивали наше имя с политическими инсинуациями для создания хайпа и получения виртуального признания. Мы – морпехи! Мы – Барсуки! Мы крепко держим свое оружие! Смерть врагам! Имею честь", – подчеркнул Сухаревский.

Морпехи об инспекции ДНР

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