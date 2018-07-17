"Инновация так и прет!" Террористы "ДНР" "засветили" новое оружие

Террористы "ДНР" показали роботокомплекс "Турель" с дистанционным управлением огнем.

Видео опубликовало одно из изданий, поддерживающих боевиков на Донбассе. Комплекс предназначен для установки в укрытии на линии фронта. Он управляется платформой по сети на дистанции до 800 метров.

Как утверждают террористы, оружие способно удерживать и сопровождать цель.

При этом пользователи усомнились в грозности этого вооружения. "Инновация так и прет!" - смеются они.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия отправила в подразделения первого армейского корпуса "ДНР" новые вооружения, которые командование АК называет "русским ответом "Джавелинам".