"Инновация так и прет!" Террористы "ДНР" "засветили" новое оружие

Террористы "ДНР" показали роботокомплекс "Турель" с дистанционным управлением огнем.
Видео опубликовало одно из изданий, поддерживающих боевиков на Донбассе. Комплекс предназначен для установки в укрытии на линии фронта. Он управляется платформой по сети на дистанции до 800 метров.
Как утверждают террористы, оружие способно удерживать и сопровождать цель.
При этом пользователи усомнились в грозности этого вооружения. "Инновация так и прет!" - смеются они.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия отправила в подразделения первого армейского корпуса "ДНР" новые вооружения, которые командование АК называет "русским ответом "Джавелинам".
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.