В террористической "ДНР" детям в школе преподают историю "республики", подавая реальные события российской оккупации в свете пропаганды.

Подтверждающие фото учебника опубликовал в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Чтобы ни у кого не было иллюзий, смотрите на учебники в Дирляндии для детей 5 класса. Тем, кому в начале войны было 12-14 лет, уже стоят в строю российско-оккупационных войск с оружием против Украины. Это реальность. Инфицирование уже идет 6 лет, а лечение растянется на десятки лет. Выводы делайте сами", – написал он.

В сети показали лживые учебники по истории "ДНР"

Так, на страницах учебника написано о "желании жителей Донбасса создать собственное государство". Воинов ВСУ, которые защищают украинские земли от вооруженных формирований РФ, террористы нагло обвинили в развязывании войны, "не менее жестокой, чем в 1941-м".

Кроме того, в "ДНР" открыто выступили против украинских президентов, обвиняя их в "укрощении" Донбасса. Саму же террористическую группировку представили как "борющееся за сотрудничество с другими странами государство".

В "ДНР" в школах преподают "историю республики" Telegam-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

В "ДНР" детей вербуют лживыми учебниками Telegam-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Лживые учебники по истории "ДНР" попали в сеть Telegam-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Лживые учебники по истории "ДНР" попали в сеть Telegam-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты террористической "ДНР" привлекли детей с оккупированных территорий к циничному флешмобу "С Россией в сердце". В снятом ролике молодые люди признаются в любви к стране-агрессору и называют ее Родиной.

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