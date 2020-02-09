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9 февраля • обновлено в 18:52
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"Инфицирование полным ходом": в сети показали лживые учебники по истории "ДНР"

4.1т
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В террористической "ДНР" детям в школе преподают историю "республики", подавая реальные события российской оккупации в свете пропаганды.

Подтверждающие фото учебника опубликовал в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Чтобы ни у кого не было иллюзий, смотрите на учебники в Дирляндии для детей 5 класса. Тем, кому в начале войны было 12-14 лет, уже стоят в строю российско-оккупационных войск с оружием против Украины. Это реальность. Инфицирование уже идет 6 лет, а лечение растянется на десятки лет. Выводы делайте сами", – написал он.

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В сети показали лживые учебники по истории "ДНР"

В сети показали лживые учебники по истории "ДНР"

Так, на страницах учебника написано о "желании жителей Донбасса создать собственное государство". Воинов ВСУ, которые защищают украинские земли от вооруженных формирований РФ, террористы нагло обвинили в развязывании войны, "не менее жестокой, чем в 1941-м".

Кроме того, в "ДНР" открыто выступили против украинских президентов, обвиняя их в "укрощении" Донбасса. Саму же террористическую группировку представили как "борющееся за сотрудничество с другими странами государство".

В "ДНР" в школах преподают "историю республики"

В "ДНР" в школах преподают "историю республики"

Telegam-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

В "ДНР" детей вербуют лживыми учебниками

В "ДНР" детей вербуют лживыми учебниками

Telegam-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Лживые учебники по истории "ДНР" попали в сеть

Лживые учебники по истории "ДНР" попали в сеть

Telegam-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Лживые учебники по истории "ДНР" попали в сеть

Лживые учебники по истории "ДНР" попали в сеть

Telegam-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты террористической "ДНР" привлекли детей с оккупированных территорий к циничному флешмобу "С Россией в сердце". В снятом ролике молодые люди признаются в любви к стране-агрессору и называют ее Родиной.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
российская пропаганда Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ДНР пропаганда Новости ДНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Для меня это подтверждение того, что Донбасс - это уже не Украина! Да и 240 тыс. рос. паспортов!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Украина-это уже два разных государства де-факто. Разные герои, идеология, воспитание,образование. Осталось за немногим -оформить де-юре.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
А в каком месте написана неправда???? все как и было. Не направили бы майданные войска замирять Донбасс, побегали бы побегали и успокоились. Путин ничего не делал до июня, давал вам знаки, чтобы вы образумились и перестали давить все русское. ограничились бы Крымом и не более.
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