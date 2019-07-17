"Иначе сдадим всю страну оккупантам!" В Украине назвали реальный способ вернуть Крым

Украина не должна содействовать экономическому развитию оккупированных территорий: водная блокада Крыма служит для максимального ослабления агрессора.

Если же пустить воду на полуостров без каких-либо условий, это приведет к тому, что в последствии Крым станет плацдармом для захвата Россией всей территории Украины, заявил в интервью "Апострофу" бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

"Основной путь защиты населения – это максимальное ослабление агрессора. Иначе все приведет к тому, что мы просто сдадим всю страну оккупантам. Поэтому говорить о том, что мы должны содействовать экономическому развитию оккупированных территорий – достаточно странная политика", – отметил он.

Иллюстрация Радио Свобода

По словам Бабина, это очень мало касается прав человека, поскольку на той стороне, за Перекопом, либо за линией фронта на Донбассе сегодня фактически установлен российский режим.

"Там ходит российский рубль, работают по российским законам, все силовики полностью подконтрольны РФ, таможенный и налоговый режимы – такие же или координированы с РФ. Как в таких условиях нам туда поставлять товар? С точки зрения экономики – это де-факто российская экономика. Мы не может открыть шлюз между украинской экономикой и российской экономикой. Потому что с той стороны – экономика больше. Мы просто тогда распишемся в том, что мы – колония Российской Федерации", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польский публицист раскрыл, кто заставил президента РФ Владимира Путина захватить Крым.

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