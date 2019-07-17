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"Иначе сдадим всю страну оккупантам!" В Украине назвали реальный способ вернуть Крым

6.8т Читать материал на украинском

Украина не должна содействовать экономическому развитию оккупированных территорий: водная блокада Крыма служит для максимального ослабления агрессора.

Если же пустить воду на полуостров без каких-либо условий, это приведет к тому, что в последствии Крым станет плацдармом для захвата Россией всей территории Украины, заявил в интервью "Апострофу" бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

"Основной путь защиты населения – это максимальное ослабление агрессора. Иначе все приведет к тому, что мы просто сдадим всю страну оккупантам. Поэтому говорить о том, что мы должны содействовать экономическому развитию оккупированных территорий – достаточно странная политика", – отметил он.

Иллюстрация

Иллюстрация

Радио Свобода

По словам Бабина, это очень мало касается прав человека, поскольку на той стороне, за Перекопом, либо за линией фронта на Донбассе сегодня фактически установлен российский режим.

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"Там ходит российский рубль, работают по российским законам, все силовики полностью подконтрольны РФ, таможенный и налоговый режимы – такие же или координированы с РФ. Как в таких условиях нам туда поставлять товар? С точки зрения экономики – это де-факто российская экономика. Мы не может открыть шлюз между украинской экономикой и российской экономикой. Потому что с той стороны – экономика больше. Мы просто тогда распишемся в том, что мы – колония Российской Федерации", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польский публицист раскрыл, кто заставил президента РФ Владимира Путина захватить Крым.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а разве кто то просит Украину дать воду в Крым?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Есть два способа "вернуть" Крым: (1) войти в состав России (захочет ли Россия этого - вот вопрос); (2) стать более русской державой, чем сама Россия - и это не только государственный русский язык, уважение к настящей, а не фейковой истории, наказание за героизацию нацизма, но и военный и экономический союз с Россией, борьба с коррупцией, подъем науки и экономики, повышение социальных стандартов и, наконец, самое главное - Киеву необходимо будет стать центром Русского мира, где идет развитие русской культуры, где приоритетами являются такие православные ценности, как Справедливость, Любовь, Милосердие.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
долпайоп )))
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