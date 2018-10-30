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''Иначе проиграете'': израильский офицер сказал, как Украине победить в войне с Россией

5.2тЧитать материал на украинском

Если Украина не хочет проиграть в прямом столкновении с российской армией или еще раз повторить Дебальцево, то нужно готовиться воевать ассиметрично.

Такое мнение выразил бывший израильский кадровый военный, офицер ЦАХАЛа, сооснователь Центра изучения повстанческих движений в Украине Игаль Левин, передает "Сегодня". Он добавил, что Украине нужно отходить от советской армии.

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"Если украинские генералы будут думать о симметричной войне против РФ – вы проиграете. Военный специалист Цви Ариэли просто и четко это сформулировал: маленькая советская армия проиграет большой советской армии! Поэтому Украине нужно уходить от советской армии. Тут кроется еще одна опасность. Если Россия будет уходить от советских стандартов, а украинцы не придумают ничего лучшего, чем копировать российские варианты, – Россия делает ВВС – Украина делает ВВС, Россия создает батальоны для прорыва фронта – Украина тоже создает, Россия создает ССО – Украина создает ССО, – в конечно итоге, схлестнувшись лоб в лоб, Украина проиграет", - отметил он.

По словам эксперта, украинцам нужно использовать ассиметричные методы. Например - максимальное развитие территориальной обороны.

"Ответ может быть не только в военной плоскости. Это, например, поднятие стандартов жизни, свобод граждан и прав человека. Это важно, потому что в России диктатура, а создание в Украине зоны свободы, где уважают права человека, где инвестиции и стартапы могут ничего не бояться – это повысит сопротивляемость граждан. Если люди будут понимать, что они отстаивают свободу, здравый смысл и человечность против авторитарного режима. Уровень жизни здесь тоже важен. Понятно, что поднятие уровня жизни не означает желание человека идти в армию, но это повышает шансы того, что люди отсюда не будут уезжать. А чем больше людей – тем больший человеческий потенциал", - считает он.

"Отток капитала через офшоры – это тоже проблема, как и отток людей. Это важно, так как нет смысла думать про бочку, если она дырявая, откуда будет утекать вода. Поэтому прежде, чем требовать денег на армию нужно требовать закрыть дырки в бочке. Это я к тому, что специалисты в армию просто так не придут. Более того, Украине нужно привлечь и заграничных спецов из Израиля, США и других стран. Это серьезные деньги. Сегодня своими силами проводить реформы сложно", - добавил эксперт.

Он уточнил, что реформировать украинскую артиллерию можно при помощи заграничных специалистов.

"Нужно создать новые артиллерийские школы, посылать украинских военных обучаться за границу. И речь далеко не только не про пушки, а про все системы, обеспечивающие работу артиллерии. Для этого нужны деньги, специалисты и время. Невозможно просто перепрыгнуть в сетецентричную войну из нынешнего состояния", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе засекли новую колонну российской техники.

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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Короче говоря, надо еще выклянчить денег у пиндосов и отдать их израильтянам за обучение хохложопых дебилов искусству войны. А с кем из серьезных противников воевал Израиль, чтобы кого-то учить? Грузины тоже учились у американцев, результат мы видели в 2008 году. Пусть евреи сначала подтвердят свою квалификацию - предут на Донбасс и разгромят "оккупантов". А то деньги возьмут, а потом хохлам опять навешают люлей.
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