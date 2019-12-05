Импичмент Трампа: стало известно о встрече Джулиани и Луценко

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Будапешт (Венгрия), где провел переговоры с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Бывший украинский чиновник, как известно, является ключевой фигурой в расследовании импичмента американского лидера. А правозащитник прибыл в Европу, чтобы собрать дополнительную информацию для защиты Трампа. В этом утверждает The New York Times.

В то же время американское издание ссылается на украинское "Новое время" и отмечает, что сейчас Джулиани уже находится в Киеве. В украинской столице у него якобы запланированы встречи с бывшими генпрокурором Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом. Второй, напомним, расследовал возможные коррупционные деяния Хантера Байдена, который работал в газовой компании Burisma.

Юрий Луценко и Рудольф Джулиани

В информации отмечают, что ранее эти прокуроры играли определенную роль в продвижении претензий касаемо экс-вице-президента Джозефа Байдена, бывшего посла США в Украине, а также украинцев, которые распространяли пагубную информацию по главе избирательной кампании Трампа в 2016 году Полу Манафорту.

"Эти утверждения – некоторые безосновательны, а некоторые с ключевыми противоречивыми элементами – были основой усилий Трампа и Джулиани оказывать давление на украинское правительство, чтобы начать расследования, которые помогут Трампу в его кампании по выборам президента США 2020 года. В то же время эти усилия в итоге привели к началу процедуры его импичменту", – пишет NYT.

Кроме этого, отмечается, что теперь Джулиани собирает информацию для защиты Трампа. Хотя официально его европейская поездка была организована для съемок многосерийного телесериала от консервативного кабельного канала One America News. Он рекламируется как республиканская альтернатива слушаньям об импичменте, учитывая свидетельства украинских экс-чиновников. Подчеркивается, что демократы, ведущие расследование, отказались их вызвать. А вот те из украинцев, которых опрашивал Джулиани, "свидетельствовали под присягой" перед камерой, чтобы "развеять мистификацию импичмента".

Джо Байден и Дональд Трамп RT

Издание утверждает, что в Будапеште у Луценко взяли интервью якобы для этого сериала, как и в бывших украинских чиновников Андрея Телиженко и Андрея Артеменко. На экраны уже вышло интервью с Михаилом Охендовским, которого записывали еще в Вашингтоне.

"Телиженко повторил свои утверждения, что, работая в посольстве Украины в США в 2016 году, ему было поручено помочь американской Демократической партии собрать компрометирующую информацию о Манафорте. Посольство Украины опровергло эту информацию. Экс-нардеп Артеменко и экс-глава ЦИК Охендовский поставили под сомнение подлинность так называемой книги "черной бухгалтерии" Партии регионов, где речь идет о выплатах средств Манафорту", – говорится в материале.

Джулиани же касаемо интервью с украинскими прокурорами, в том числе и с Луценко, отметил, что "как хороший адвокат собирает доказательства, чтобы защитить своего клиента от фальшивых обвинений, которые предъявляются ему" СМИ и демократами.

По его словам, председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф обнародовал не всю информацию по делу о возможном импичменте Трампа.

Виктор Шокин и Константин Кулик

"Я надеюсь, что доказательства, скрытые Шиффом, будут доступны общественности, если уж они оценивают возмутительное, неконституционное поведение президента", – сказал адвокат.

Правда, Джулиани не ответил, знает ли сам Трамп о его поездке в Европу и причастности к съемкам сериала. Хотя он и признался, что постоянно держит "своего клиента" в курсе всех своих усилий, связанных с Украиной.

А вот расследователи NYT сообщают, что в Будапеште Джулиани был в резиденции посла США в Венгрии Дэвида Корнштейна, который является давним другом и соратником и его самого, и Трампа.

"В свое время посол был бизнесменом – торговал ювелирными изделиями, затем работал в мэрии Нью-Йорка, когда Джулиани был мэром этого города. Корнштейну нравится авторитарный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. А учитывая "нелюбовь" официальной Венгрии к Украине, то, возможно, в этом есть "заслуга" и американского посла, который передавал Трампу критический "корм" для размышлений", – утверждает влиятельное американское издание.

Со своей стороны в Посольстве США в Венгрии отметили, что ужин Джулиани и Корнштейна – это частная встреча старых друзей, и никто на ней не присутствовал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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