Стали шоком: новые показания свидетелей резко изменили дело об импичменте Трампа

13 ноября во время публичных слушаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа выступили первые два свидетеля. Исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, работавший в Украине.

Слушания продолжались более 5 часов. Показания, которые дали Тейлор и Кент, содержали новую и даже шокирующую информацию, пишет NBC.

Самые важные заявления, прозвучавшие во время слушаний, таковы:

1. Еще один телефонный звонок Трампа

По словам Тейлора, неделю назад ему стало известно о том, что на следующий день после телефонного разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, 26 июля 2019 года, состоялся еще один важный телефонный разговор. Один из его сотрудников стал свидетелем беседы между послом США в Евросоюзе Гордоном Сондлендом и Трампом.

По словам сотрудника, в разговоре звучало слово "расследование". Как убежден Тейлор, речь шла о расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. По словам Тейлора, со слов сотрудника, посол Штатов в Евросоюзе заверил президента в том, что в этом деле украинцы "готовы двигаться вперед".

2. Еще один потенциальный свидетель

Несмотря на то, что Уильям Тейлор не назвал имя сотрудника, на которого ссылался в своих показаниях, по информации из источников NBC, вероятнее всего, это советник по политическим вопросам в посольстве США в Украине Дэвид Холмс. Должностные лица, занимающиеся расследованием по делу импичмента, сообщили, что Холмс будет давать показания за закрытыми дверями в пятницу, 15 ноября.

3. Малвани и теневой канал связи между Вашингтоном и Киевом

По словам Тейлора, новый шеф Административно-бюджетного управления США, республиканец Мик Малвани был частью "нерегулярного" теневого канала связи между Вашингтоном и Киевом, который искал пути довориться с Украиной по принципу "услуга за услугу".

По более ранним свидетельствам Тейлора и других свидетелей, в команду "теневой дипломатии" также входил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, Гордон Сондленд, бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и министр энергетики США Рик Перри. Как сообщил Кент, Волкер, Сондленд и Перри называли себя "тремя амиго".

В деле об импичменте Трампа появились новые детали

4. Тейлор делал много заметок

Уильям Тейлор рассказал, что делал заметки всех разговоров, связанных с действиями Белого дома в Украине. В частности, он подтвердил, что у него имеются заметки, подтверждающие его показания. Ранее о подобных записях говорил и Кент.

Издание подчеркивает: заметки Тейлора и Кента могут оказаться жизненно важными для расследования и являются собственностью Государственного департамента.

5. Новый способ договориться "услуга за услугу"

В центре расследования по делу об импичменте Трампа - утверждение демократов Палаты представителей о том, что администрация Трампа вступила в сговор с Украиной и выдвинула в качестве условия предоставления военной помощи расследование по делу о Burisma Holdings. Республиканцы, в том числе Трамп, отрицали факт подобных договоренностей.

В то же время во время слушаний 13 ноября Тейлор заявил: он убежден, что Украине действительно были выставлены условия. В качестве доказательства он сообщил о том, что в разговоре с Трампом Сондленд использовал слово "пат".

"Посол Сондленд также сказал, что он беседовал с президентом Зеленским и господином Ермаком и сказал им, что, хотя это и не является обязательным условием, но, если бы президент Зеленский "не прояснил ситуацию публично, мы бы оказались в "патовой ситуации", - рассказал Тейлор. "Я понял, что под "тупиковой ситуацией" подразумевалось, что Украина не получит столь необходимую военную помощь".

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