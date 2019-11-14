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14 ноября • обновлено в 11:06
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Стали шоком: новые показания свидетелей резко изменили дело об импичменте Трампа

7.5т
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13 ноября во время публичных слушаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа выступили первые два свидетеля. Исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, работавший в Украине.

Слушания продолжались более 5 часов. Показания, которые дали Тейлор и Кент, содержали новую и даже шокирующую информацию, пишет NBC.

Самые важные заявления, прозвучавшие во время слушаний, таковы:

1. Еще один телефонный звонок Трампа

По словам Тейлора, неделю назад ему стало известно о том, что на следующий день после телефонного разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, 26 июля 2019 года, состоялся еще один важный телефонный разговор. Один из его сотрудников стал свидетелем беседы между послом США в Евросоюзе Гордоном Сондлендом и Трампом.

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По словам сотрудника, в разговоре звучало слово "расследование". Как убежден Тейлор, речь шла о расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. По словам Тейлора, со слов сотрудника, посол Штатов в Евросоюзе заверил президента в том, что в этом деле украинцы "готовы двигаться вперед".

2. Еще один потенциальный свидетель

Несмотря на то, что Уильям Тейлор не назвал имя сотрудника, на которого ссылался в своих показаниях, по информации из источников NBC, вероятнее всего, это советник по политическим вопросам в посольстве США в Украине Дэвид Холмс. Должностные лица, занимающиеся расследованием по делу импичмента, сообщили, что Холмс будет давать показания за закрытыми дверями в пятницу, 15 ноября.

3. Малвани и теневой канал связи между Вашингтоном и Киевом

По словам Тейлора, новый шеф Административно-бюджетного управления США, республиканец Мик Малвани был частью "нерегулярного" теневого канала связи между Вашингтоном и Киевом, который искал пути довориться с Украиной по принципу "услуга за услугу".

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По более ранним свидетельствам Тейлора и других свидетелей, в команду "теневой дипломатии" также входил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, Гордон Сондленд, бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и министр энергетики США Рик Перри. Как сообщил Кент, Волкер, Сондленд и Перри называли себя "тремя амиго".

В деле об импичменте Трампа появились новые детали

В деле об импичменте Трампа появились новые детали

4. Тейлор делал много заметок

Уильям Тейлор рассказал, что делал заметки всех разговоров, связанных с действиями Белого дома в Украине. В частности, он подтвердил, что у него имеются заметки, подтверждающие его показания. Ранее о подобных записях говорил и Кент.

Издание подчеркивает: заметки Тейлора и Кента могут оказаться жизненно важными для расследования и являются собственностью Государственного департамента.

5. Новый способ договориться "услуга за услугу"

В центре расследования по делу об импичменте Трампа - утверждение демократов Палаты представителей о том, что администрация Трампа вступила в сговор с Украиной и выдвинула в качестве условия предоставления военной помощи расследование по делу о Burisma Holdings. Республиканцы, в том числе Трамп, отрицали факт подобных договоренностей.

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В то же время во время слушаний 13 ноября Тейлор заявил: он убежден, что Украине действительно были выставлены условия. В качестве доказательства он сообщил о том, что в разговоре с Трампом Сондленд использовал слово "пат".

"Посол Сондленд также сказал, что он беседовал с президентом Зеленским и господином Ермаком и сказал им, что, хотя это и не является обязательным условием, но, если бы президент Зеленский "не прояснил ситуацию публично, мы бы оказались в "патовой ситуации", - рассказал Тейлор. "Я понял, что под "тупиковой ситуацией" подразумевалось, что Украина не получит столь необходимую военную помощь".

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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Да никто трампа не снимет, не мечтайте..
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Срочно надо вводить санкции против Урины, за вмешательство в выборы на стороне демократов!
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Трамп то в курсе?)))
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