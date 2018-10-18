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''Империи не вечны, тирана уронят!'' Сенцов получил мощное послание

8.4тЧитать материал на украинском

Украинский политзаключенный Александр Кольченко написал письмо поддержки незаконно заключенному Олегу Сенцову, который недавно прекратил голодовку из-за критического состояния здоровья.

Как сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, украинец призвал режиссера не впадать в отчаяние и помнить, что империи не вечны, передает "Укринформ".

"Привет, Олег! Мне очень жаль, что заявленная тобой цель - так и не достигнута, даже частично. Мне уже в конце недельного голодания казалось, что все наши старания - тщетны, хотя я где-то в глубине души надеялся, что я ошибаюсь. Весь период твоей голодовки старался по мере возможности отслеживать новости о тебе, очень переживаю за тебя", - говорится в письме.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Кольченко также выразил сожаление, что Сенцов ни на что не смог повлиять заявленной голодовкой.

"Очень тяжело смириться с мыслью о том, что, находясь здесь, ты как крупица – бессилен, не в силах ни на что повлиять. Мне очень тяжело представить ту степень, в которой ты чувствуешь себя уставшим и разочарованным. Не отчаивайся и помни, что империи не вечны, тирана уронят. С каждым днем уверенность в этом все отчетливее. Выздоравливай скорее! Береги себя", - призвал политзаключенный.

Правозащитница также уточнила, что Сенцов уже получил это письмо.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится за гранью.

9 октября появились противоречивые данные о голодовке Сенцова. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак заявил, что состояние украинца расценивается как относительно удовлетворительное. Более того, по его словам, Сенцов продолжил отказываться от пищи.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персоны
Олег СенцовАлександр Кольченко
Место
Россия
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Не сцы Алежа, стысни булки и терпи, через 20 лет тебя отпустят в цэЙевроппу и будешь голодувать вместе с Савченкой в хохлядской буцыгарне)))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Хохлам эти хегои уже явно не нужны. Так, хорошо пиздеть, когда они сидят в российской тюрьме. Где херой Костенко? Что с Савченко? Живы ли еще герои укры или уже замочили по-тихому?))
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Степан Графский
Степан Графский
Судя по комментариям, хохложопым глубоко насрать на своего хероя!))
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