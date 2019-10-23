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23 октября • обновлено в 13:20
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"Имитируют готовность разведения!" Террористы пошли на новую подлость на Донбассе

1.9т Читать материал на украинском

На Донбассе в зоне запланированого разведения военных сил российские наемники продолжили обстрел населенных пунктов.

За 22 октября они дважды обстреляли участок разведения №2 (н.п. Золотое-4 в Луганской области), сообщили на странице штаба Операция объединенных сил в Facebook.

"Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации, имитируя готовность провести разведение сил, подло обстреляли участок разведения из стрелкового оружия. Также враг совершил обстрел рядом с н.п. Зайцево Северное, Павлополь, Новолуганское и Водяное, используя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм", – уточнили в штабе ООС.

Новости
https://www.obozrevatel.com/crime/razvedenie-vojsk-sorvano-v-minoboronyi-sdelali-zayavlenie.htm

23 октября оккупанты вновь обстреляли из запрещенной артиллерии Водяное. Они выпустили 11 снарядов.

Отвод войск вновь сорван

Отвод войск вновь сорван

Facebook Андрей Загороднюк

"Имитируют готовность разведения!" Террористы пошли на новую подлость на Донбассе

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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филипп филипыч
филипп филипыч
ух какие сепары - подло обстреляли! надо как всу благородно убивать! причем своих же сограждан (донбасс цеж украина?)
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