"Имитируют готовность разведения!" Террористы пошли на новую подлость на Донбассе

На Донбассе в зоне запланированого разведения военных сил российские наемники продолжили обстрел населенных пунктов.
За 22 октября они дважды обстреляли участок разведения №2 (н.п. Золотое-4 в Луганской области), сообщили на странице штаба Операция объединенных сил в Facebook.
"Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации, имитируя готовность провести разведение сил, подло обстреляли участок разведения из стрелкового оружия. Также враг совершил обстрел рядом с н.п. Зайцево Северное, Павлополь, Новолуганское и Водяное, используя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм", – уточнили в штабе ООС.
23 октября оккупанты вновь обстреляли из запрещенной артиллерии Водяное. Они выпустили 11 снарядов.
Отвод войск вновь сорван
Facebook Андрей Загороднюк
Как писал OBOZREVATEL:
о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
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