''Имидж России будет ниже плинтуса'': Климкин отреагировал на решение Сенцова

Министерство иностранных дел Украины проверило информацию о прекращении украинским режиссером Олегом Сенцовым, который находится в критическом состоянии, голодовки в российской тюрьме.

Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин в эфире телеканала "UA Харьков", (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы). Он отметил, что в России начали бы кормить украинца принудительно, потому что ухудшение его состояние "затащит имидж ниже плинтуса".

"У нас есть предварительное подтверждение, что то заявление от Олега, которое мы все видели и которое есть в интернете, действительно настоящее. Доверять российской системе по определению нельзя, поэтому проверяли", – сказал Климкин.

По его словам, здоровье украинца на сегодняшний день является самым главным. Климкин добавил, что проблемы с сердцем у Сенцова всегда были, но сейчас они ухудшились.

Новости Как Олегу Сенцову восстанавливать свое здоровье после голодовки

"Есть и другие проблемы, о которых я просто не хочу говорить в эфире, но мы о них знаем. И действительно, его состояние – критичное. И то, что он принял такое решение, он принял его, не потому что ему не хватает воли", – добавил Климкин.

В МИД не знают, чем будут принудительно кормить Сенцова в российской тюрьме. И сам режиссер этого не знает.

"Они прекрасно понимают, если будет дальнейшее ухудшение здоровья Олега, имидж России, который итак окончательно убит после последний событий, вообще затащит ниже плинтуса. Потому я думаю, что Россия и начала играть с этим решением, с принудительным кормлением. Поэтому не судите, пожалуйста, Олега. Я считаю, что он принял важное для себя и для нас решение, и давайте все помнить, что он же голодал не для себя. То есть это очень важно. Он голодал не за собственное освобождение. Он голодал за освобождение всех", – отметил он.

Климкин также напомнил, что Россия сознательно держала Сенцова в местах, где климатические условия для него убийственные.

"Даже без голодовки они очень сложные для него с его проблемами с сердцем. И я не хочу говорить, но сейчас действительно голодовка привела к тому, что состояние его очень критическое", – отметил Климкин.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца рассказала, что внешнеполитическое ведомство потребовало допустить к Сенцову украинского консула и врачей.

"Как трудно читать письма Олега Сенцова ... Состояние критическое. Требуем от РФ допустить украинского консула и врачей. Требуем его освобождения", - написала Беца в Twitter.

Она также рассказала об отправке РФ очередной ноты с требованием допустить украинских и международных врачей к Сенцову для независимого обследования.

Щойно надіслали РФ чергову ноту з вимогою допустити укр та міжнародних лікарів до Сенцова для незалежного обстеження. Маємо врятувати Олега — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 жовтня 2018 р.

Як важко читати листа Олега Сенцова... Стан критичний. Вимагаємо від РФ допустити українського консула та лікарів. Вимагаємо його звільнення — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится за гранью.

Позже появилось официальное заявление украинского режиссера, в котором он рассказал, что несмотря на потерю 20 кг, его цель так и не была достигнута.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, российские тюремщики обещали сделать из украинца овощ, если тот не откажется от голодовки. Он также сообщил о состоянии Сенцова.