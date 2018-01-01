"Укропы сами себя": раскрыта подлая схема обстрелов на Донбассе

Множество местных жителей в зоне АТО продолжают верить, что обстрел поселка Новолуганское Донецкой области из реактивных систем "Град" был осуществлен не террористами, а подразделением ВСУ.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил ветеран АТО, поэт Глеб Бабич.

"Наши специалисты по общению с гражданским населением, они ездят, говорят с людьми. До сих пор существует огромное количество людей, которые свято уверены, что это "укропы" отъехали чуть ли не за линию фронта, и обстреляли себя сами. А в РФ в это верят 90%. Они здесь даже не пытаются оправдываться", - отметил он.

По словам Бабича, обстрелы оккупантами населенных пунктов из запрещенных Минскими договоренностями вооружений происходили и раньше.

"И до, и после это повторялось. Они показывают, что имеют весь мир в виду, скажем так. Они говорят одно, а делают противоположное и все это проглатывают", - заключил ветеран АТО.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ветеран АТО Андрей Рымарук также заявлял, что обстрел российско-террористическими войсками поселка Новолуганское осуществлялся для дискредитации украинской армии.