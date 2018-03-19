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"Имеет склонность к алкоголю": ВСУ взяли в плен россиянина на Донбассе

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Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен на Донбассе гражданина России, который воевал в рядах террористов "ЛДНР", Александра Зайца.

Как сообщается в Twitter "Миротворца".

На сайте же проекта отмечается, что в плен россиянин попал в марте.

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В ряды террористов Заяц вступил еще в 2014 году, приехал в Украину из Санкт-Петербурга.

Боевик НВФ с конца мая 2014, командир РДГ. В 2015 — старшина разведроты у "Ольхона". Принимал участие в боях за Углегорск, позже дислоцировался в Горловке, в Безымянном под Широкино. В 2016 дислоцировался в Новоазовском р-не, в январе получил минно-взрывное осколочное ранение ног. Награжден медалью "за ратную доблесть". Имеет склонность к алкоголю", - говорится в его профайле на сайте "Миротворца".

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Напомним, ранее силы АТО взяли в плен террориста из России.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
сайт Миротворец
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