"Имеет склонность к алкоголю": ВСУ взяли в плен россиянина на Донбассе

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен на Донбассе гражданина России, который воевал в рядах террористов "ЛДНР", Александра Зайца.

Как сообщается в Twitter "Миротворца".

На сайте же проекта отмечается, что в плен россиянин попал в марте.

В ряды террористов Заяц вступил еще в 2014 году, приехал в Украину из Санкт-Петербурга.

Боевик НВФ с конца мая 2014, командир РДГ. В 2015 — старшина разведроты у "Ольхона". Принимал участие в боях за Углегорск, позже дислоцировался в Горловке, в Безымянном под Широкино. В 2016 дислоцировался в Новоазовском р-не, в январе получил минно-взрывное осколочное ранение ног. Награжден медалью "за ратную доблесть". Имеет склонность к алкоголю", - говорится в его профайле на сайте "Миротворца".

Напомним, ранее силы АТО взяли в плен террориста из России.