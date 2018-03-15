Имеет "покровителей" в МВД: появились новые детали о "титушководе" Крысине

Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин имеет "покровителей" среди правоохранителей.

По словам начальника отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Алексея Донского, об этом свидетельствуют документы, которые были найдены при обыске в его машине. Об этом сообщает "Громадське".

"Когда мы провели обыск в автомобиле Крысина, то там были обнаружены документы, которые по своей форме и содержанию напоминают оперативные установки - документы, являющиеся результатом или оперативно-розыскной деятельности, или исполнением поручения следователя. Сама эта деятельность включает элементы секретности. Даже следователь-прокурор не всегда может эту следственную оперативную установку получить, а у Крысина она оказалась. Это говорит о наличии у него связей таких серьезных с правоохранительными органами", - сообщил Донской.

Он добавил, что следствие знает о связях Юрия Крысина с нынешним главой Николаевской областной государственной администрации Алексеем Савченко.

"В этом вопросе могу ограничиться только тем, что так, нам известно об их связи. Савченко был допрошен в данном уголовном производстве, что касается Крысина. Но детали к сожалению разглашать не могу", - подчеркнул он.

Донской добавил, что "покровители" фигуранта боятся, что всплывет информация, которую знает о них Крысин.

Напомним: Крысин известен в криминальных кругах под кличками "Шкаф", "Крыса" и "Шрек". Он является одной из ключевых фигур в иерархии титушек-уголовников, которые занимались нападениями, похищениями, пытками и убийствами во время Майдана.

По данным обвинения, Крысин в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года организовал группу людей, совершивших нападение на машину такси, в которой находился журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий. Он вместе с другими людьми избивал журналиста битами, пока один из участников нападения не нанес Веремию смертельное огнестрельное ранение.

Как сообщал "Обозреватель", 15 марта Крысин не явился на подготовительное заседание Дарницкого райсуда Киева по рассмотрению дела по обвинению в противодействии активистам Евромайдана.