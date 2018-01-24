"Имеет каждый": глава Госаудитслужбы объяснила наличие золотых слитков

Глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова заявила, что золотыми слитками как у нее владеет каждый гражданин Украины.

Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на "112".

"Золотые слитки, я думаю, в том смысле, в котором они у меня есть, имеет на сегодня каждый гражданин. Они есть, они подарочные, действительно, это были подарки. Касательно долларов, которые они нашли. Часть средств, которые там находились, это средства, которые мною были официально задекларированы", – заявила она.

Гаврилова отметила, что часть денег принадлежит другим лицам.

"И это было подтверждено этими другими лицами, когда их приглашали в НАБУ для дачи объяснений", - подчеркнула она.

Глава Аудиторской службы добавила, что ее электронная декларация является достоверной. Она отметила, что владеет киевской квартирой "среднего уровня". Автомобилем и двумя паркоместами, не указанными в декларации, владеет бывший муж.

Напомним, по версии следствия, Гаврилова получила активов на 9,92 млн грн. При этом законность их приобретения не подкрепляется доказательствами, собранными детективами НАБУ.

Как сообщал "Обозреватель", глава Госаудитслужбы назвала следственное давление на нее "местью" детективов.