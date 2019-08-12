"Им все равно, сколько умрет": Цимбалюк предостерег Украину от веры в мир с Россией

Украине не стоит надеяться на то, что Россия сменит свою воинственную риторику и пойдет на примирение. На ситуацию не повлияет даже смена власти в стране-агрессоре.

Единственным способом обеспечить свою безопасность является непрерывная работа над новым вооружением для отпора врагу и готовность бороться с ним, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью проекту Anneksiya.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они (россияне. – Ред.) живут в другой логике, им все равно, сколько умрет русскоязычных. Им ставят совсем другие задачи. Они решают вопрос восстановления империи, борются с проклятыми американцами", – отметил он.

Цимбалюк признал, что объективно в российской элите есть большой процент людей, которым война с Украиной непонятна. Однако это совершенно не имеет значения, ведь эти люди не принимают решения.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Поэтому надеяться на то, что сойдутся звезды, они поумнеют и придут к власти и изменят политику, не надо. Эта политика по отношению Украине – обдумана, целенаправленна и будет проводиться независимо от персоналий. Только вопрос в инструментарии. Не только огнем и мечем", – говорит Цимбалюк.

Вторым фронтом борьбы против Украины он назвал внедрение в украинскую политическую систему партии кума президента России Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую усиливают прокремлевской пропагандой.

"С таким соседом ты можешь остаться на политической карте только в том случае, если будешь раз в неделю проводить испытания украинских ракет класса "Гром-2". Они будут ездить, солдаты и офицеры вокруг них будут бегать, и главное – ракеты будут стартовать. Они (враги. – Ред.) будут трепаться языками, но трогать нас не будут. Не стоит мыслить Божьими заповедями человека – не убей, не обмани, не укради. Эти штуки не работают, это другое измерение", – предупредил Цимбалюк украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк считает, что надежда на то, что все проблемы Украины разрешатся после смерти президента России Владимира Путина, является упрощением ситуации. Ведь на самом деле все зависит не от него, а от миллионов россиян, которые поддерживают все его действия.

Кроме того, он говорил, что в обозримом будущем Украине не стоит ждать развала России. Однако ей есть смысл активно меняться и становиться сильнее самой, чтобы противостоять агрессору.

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