''Им плевать на своих'': Украина выдвинула жесткое требование по пленным морякам

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала от России провести видеоконференцию с целью немедленного освобождения политзаключенных и пленных моряков до Рождества.
Как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на странице в Facebook, россияне в очередной раз заблокировали предложение, категорически отказавшись от таких переговоров.
"Украинская сторона остро потребовала провести 29 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы с одним вопросом – немедленное освобождение заложников и политзаключенных. Украинская сторона заявила, что готова обсуждать каждую фамилию в каждом списке, чтобы сблизить позиции и выйти на компромиссный вариант", – рассказала Геращенко.
Она уточнила, что Украина готова к любым формам и форматам для размораживания вопроса освобождения украинских пленников.
Пленные украинские моряки
"Мы настаиваем, что все стороны, если есть на то политическая воля, могут осуществить большое освобождение до Рождества, до 7 января 2019 года. Мы готовы сделать это 5 января и предложили формулы. Россияне заблокировали и это предложение, категорически отказавшись от скайп конференции по вопросу освобождения заложников. Им плевать на своих российских граждан в украинских тюрьмах. К сожалению, они не отдают наших. И это требует новых санкций, по моему думку – персональных, причастных к террору против политзаключенных, и вообще против РФ", – добавила Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.