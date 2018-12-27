''Им плевать на своих'': Украина выдвинула жесткое требование по пленным морякам

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала от России провести видеоконференцию с целью немедленного освобождения политзаключенных и пленных моряков до Рождества.

Как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на странице в Facebook, россияне в очередной раз заблокировали предложение, категорически отказавшись от таких переговоров.

"Украинская сторона остро потребовала провести 29 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы с одним вопросом – немедленное освобождение заложников и политзаключенных. Украинская сторона заявила, что готова обсуждать каждую фамилию в каждом списке, чтобы сблизить позиции и выйти на компромиссный вариант", – рассказала Геращенко.

Она уточнила, что Украина готова к любым формам и форматам для размораживания вопроса освобождения украинских пленников.

Пленные украинские моряки

"Мы настаиваем, что все стороны, если есть на то политическая воля, могут осуществить большое освобождение до Рождества, до 7 января 2019 года. Мы готовы сделать это 5 января и предложили формулы. Россияне заблокировали и это предложение, категорически отказавшись от скайп конференции по вопросу освобождения заложников. Им плевать на своих российских граждан в украинских тюрьмах. К сожалению, они не отдают наших. И это требует новых санкций, по моему думку – персональных, причастных к террору против политзаключенных, и вообще против РФ", – добавила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.