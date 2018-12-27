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''Им плевать на своих'': Украина выдвинула жесткое требование по пленным морякам

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Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала от России провести видеоконференцию с целью немедленного освобождения политзаключенных и пленных моряков до Рождества.

Как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на странице в Facebook, россияне в очередной раз заблокировали предложение, категорически отказавшись от таких переговоров.

"Украинская сторона остро потребовала провести 29 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы с одним вопросом – немедленное освобождение заложников и политзаключенных. Украинская сторона заявила, что готова обсуждать каждую фамилию в каждом списке, чтобы сблизить позиции и выйти на компромиссный вариант", – рассказала Геращенко.

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Она уточнила, что Украина готова к любым формам и форматам для размораживания вопроса освобождения украинских пленников.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

"Мы настаиваем, что все стороны, если есть на то политическая воля, могут осуществить большое освобождение до Рождества, до 7 января 2019 года. Мы готовы сделать это 5 января и предложили формулы. Россияне заблокировали и это предложение, категорически отказавшись от скайп конференции по вопросу освобождения заложников. Им плевать на своих российских граждан в украинских тюрьмах. К сожалению, они не отдают наших. И это требует новых санкций, по моему думку – персональных, причастных к террору против политзаключенных, и вообще против РФ", – добавила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Темы
Украинские политзаключенные в РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
Укроинэ потребовала и...получила за щеку.
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CARGO 100
CARGO 100
При чём здесь моряки и Минские соглашения?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Освободят до рождества 2025 года. Не сцыте
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