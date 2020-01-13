"Им бы жить!" Подробности смертельного ДТП с семьей бизнесмена под Днепром

Жуткая автокатастрофа с семьей предпринимателя в поселке Вишневое Днепропетровской области шокировала местных жителей. Люди говорят, что на оживленной дороге, где произошла авария, подобной трагедии ранее не случалось.

Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

В ДТП погибли Сергей и Виктория Кушнир, их 14-летняя дочь Владислава и кума

По данным полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением на скользком участке дороги. В результате внедорожник слетел в пруд и затонул на глубине двух-трех метров. Водитель и трое пассажиров погибли.

Авария произошла в поселке Вишневое Днепропетровской области Внедорожник с людьми слетел в пруд. Никто не выжил

Председатель Вишневской объединенной территориальной общины Татьяна Васильковская рассказала OBOZREVATEL, что авария произошла в 100-150 метрах от моста.

"С него и ранее слетали автомобили, но подобного ЧП не было", – отметила она.

По ее словам, за рулем внедорожника был 36-летний местный предприниматель Сергей Кушнир. Вместе с ним погибла его супруга Виктория, 14-летняя дочь Владислава и кума.

В селе говорят, что бизнес Сергея связан с землей. Отец Сергея – Иван Кушнир – депутат поселкового совета.

"Очень хорошая семья. Если общине нужна была помощь, поддержка, никогда не отказывали. Если нужно было почистить снег, задействовали собственную технику… Их доченька Влада училась в школе. Это был добрый, веселый, отзывчивый ребенок", – рассказала Татьяна.

Также она добавила, что сиротой остался 4-летний сын погибших.

Автомобиль слетел с дороги в пруд

Автомобиль слетел с дороги в пруд

Автомобиль слетел с дороги в пруд

Соседи также отзываются о семье очень хорошо. "Нам всем тяжело поверить в случившееся. Это были такие замечательные люди, им бы жить и жить!" – говорят местные жители.

Влада с младшим братом

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во Львовской области грузовик DAF сбил 15-летнего школьника Дениса Струка. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Также сообщалось, что во Львове в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибла 3-летняя девочка. В момент столкновения ребенок был на руках у матери.

В целом в Украине продолжает увеличиваться число дорожно-транспортных происшествий. Всего в 2019 году в авариях погибло 3 454 человека, что на 3,1% больше, чем в 2018-м.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!