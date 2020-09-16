В Кривом Роге в массовой драке ударом ножа в сердце убили активиста

В Кривом Роге в ночь на 15 сентября убили руководителя городского молодежного центра движения "Традиция и порядок" Илью Прожижко.

Об этом сообщается на Instagram-странице "Традиция и порядок". По данным коллег Прожижко, парень получил ножевое ранение в сердце.

"Злоумышленник совершил вооруженное нападение на родственника одного из наших побратимов. Раньше полиции на место прибыл Илья и несколько наших активистов. Пытаясь остановить нападающего, Илья получил ранение, несовместимое с жизнью. Другие ребята получили ранения различной тяжести", – сказано в сообщении.

"Первый городской" пишет, что инцидент произошел в Металлургическом районе, где у местной жительницы случился конфликт с мужем. В защиту матери стал ее сын, а с ним несколько его товарищей.

Женщина находилась дома со своим бывшим мужем. В это время ей начал звонить ее нынешний супруг и угрожать расправой. По её словам, они находятся в бракоразводном процессе и уже не жили вместе. Горожанка позвонила сыну, который вместе с двумя друзьями прибыл на место конфликта.

В районе улицы Петра Дорошенко между пятью мужчинами завязалась драка. Орудиями были бита, молоток, нож и пистолет, из которого сделали несколько выстрелов. выстрелов.

В результате от ножевого ранения в сердце погиб один из друзей парня, из-за матери которого и начались разборки. Сам 21-летний мужчина попал в больницу – у него ножевое ранение в ногу.

Пострадали также нынешний и бывший мужья местной жительницы. У одного из них травма головы, у второго – ножевое ранение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыжопольском районе Виннитчины летом 2019 года убили молодую женщину и двух мужчин, а в декабре того же года – пытались изнасиловать женщину. Родственники жертв заявили, что в районе может действовать маньяк, однако полиция этот факт отрицает.

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