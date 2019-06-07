Россия потеряла контроль над ''Л/ДНР''? Украинский генерал дал ответ

Последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского в ответ на обострение ситуации на Донбассе является признаком того, что глава государства и его команда начинают осознавать, "с кем имеют дело".

"Позитивным является уже то, что псевдопацифистские иллюзии молодой команды Зе, наконец, развеиваются", - заявил OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Президент Украины Владимир Зеленский в зоне проведения ООС Телеканал 24

"Они начинают осознавать, с кем имеют дело, что такое Россия, что такое оккупация Россией наших территорий и что такое террористическое ОРДЛО", - подчеркнул он.

"Позитивна также и такая решительная и однозначная позиция нашего президента по поводу ответа на такие вопиющие нарушения Минских договоренностей, связанные с артиллерийскими обстрелами, жертвами среди наших военных, а иногда и мирного населения", - продолжил генерал.

В то же время он несколько скорректировал заявление Зеленского по поводу того, что Россия потеряла контроль над своими наемниками на Донбассе. "Он сказал о том, или ему так написали, что, дескать, Россия не контролирует этих террористов. Я с этим не согласен. Там действуют российско-оккупационные войска. Практически всеми военными формированиями, в том числе и террористическими, руководят российские кадровые военные, о которых заботятся российские спецслужбы – ФСБ и другие", - заявил Богдан.

Как писал OBOZREVATEL, в ответ на очередную провокацию - обстрелы в зоне боевых действий на Донбассе - президент Зеленский обнародовал заявление. "Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - говорится в нем.

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