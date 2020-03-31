То, что президент России Владимир Путин якобы хочет избавиться от оккупированного украинского Донбасса, – миф.

Такое заявление в интервью "Гордону" сделал российский экономист, бывший советник президента РФ, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Он считает, что сейчас вернуть Донбасс Украине невозможно. "При том, кто находится сейчас в Кремле, это невозможно", – добавил экономист.

Владимир Путин 24 канал

Журналист Дмитрий Гордон спросил: "Но Путин же хочет избавиться от Донбасса?"

"Нет, конечно. Кто такое сказал? Это миф. Почему-то некоторые люди в Украине построили себе абсолютно искусственный миф о том, будто бы Путин хочет отдать Донбасс. Он этого не хотел", – ответил Илларионов.

Он считает, что Путин хотел получить как можно более высокую цену "за разговоры о том, что, возможно, он подумает, что сделать с Донбассом". "Это совершенно разные вещи", – отметил экс-советник главы РФ.

Дмитрий Гордон и Андрей Илларионов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Как писал OBOZREVATEL, Андрей Илларионов раскритиковал главу России Владимира Путина за фразу "Можем повторить", сказанную в отношении Второй мировой войны.

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