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''Иисус родился в Воркуте'': Украине предрекли новый виток религиозной войны

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Российская православная церковь не остановится на разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Уровень пропаганды среди российского населения позволяет им и дальше разжигать конфликт из-за украинской автокефалии.

Об этом в эфире ObozTV рассказал журналист и волонтер Родион Шовкошытний. Он описал типичного внутреннего потребителя РПЦ как "зазомбированного сектанта", который съест все, что ему скажут.

"РПЦ скажут, например, что на самом деле Иисус родился в Воркуте и долгое время жил где-то под Челябинском. И там в это поверят. Скажут, что на самом деле это мы наиболее каноническая церковь из всех канонических, которая может эти томосы давать, а Константинополя вообще не существует, кто они такие, чтобы нам указывать. И люди это схавают", - заверил Шовкошитный.

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Журналист уверен, что представители Московского патриархата не сдадутся и не уедут обратно в Россию.

"Я вижу здесь только кровь. Они вцепятся зубами за эти церкви, за лавры, и не будут отдавать. А их-то надо забирать обратно", - подчеркнул он.

Сам Шовкошитный очень надеется, что сейчас хотя бы у кого-то в Украине есть план дальнейших действий. Ведь если все завершится так, как должно, то это будет самой большой победой над Россией за очень и очень долгое время.

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"Но этот процесс... я не могу себе даже представить, как они будут отсюда валить. Я хочу, чтобы это произошло мирно. В то же время я знаю, что многие готовится к немного иному развитию событий", - резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом заявила и Белорусская православная церковь.

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Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Темы
Независимость УПЦРоссийско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVроссийская пропаганда
Персона
Родион Шовкошитный
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУПЦ МПРПЦРоссияУкраинаКонфликт войнапропаганда
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Какой бред !!! Ведь всем известно. что Иисус был украйинцем и родился под Жмэринкой
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко не вмешивается в дела церкви. Это в миру он – президент, а в храме он – апостол Петр.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Раньше как-то жили и не тужили. Ну, устройте еще одни войны по указке пиндосни.
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