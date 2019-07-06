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"Ихтамнетам" тут не место! "Азов" мощно разгромил технику террористов

2.3тЧитать материал на украинском

Бойцам полка "Азов" удалось уничтожить комплекс артиллерийской разведки и коректировки "Зоопарк-1", который террористы "ДНР" подогнали на окраину Горловки.

Оккупанты намеревались открыть огонь по позициям украинских военных в районе Светлодарск дуги, однако не успели этого сделать, сообщается на странице фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уничтожение техники террористов

Уничтожение техники террористов

Скриншот видео

"Комплекс вовремя заметили бойцы полка "Азов", подняли в небо беспилотник и нанесли огневое поражение по вражеской технике. По словам военных, этот комплекс является контрбатарейным современным радаром, производится в РФ и поставляется исключительно с территории страны-агрессора", – говорится в сообщении.

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Волонтеры добавили, что он является очень редким, позволяет корректировать артиллерию при любых погодных условиях без использования беспилотников и наносить достаточно точные поражения.

"И теперь комплекс террористов немного "помятый". Украинские воины в который раз напоминают российским "ихтамнетам": вам не место на нашей земле", – пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ отомстили террористам "ДНР" за убийство медиков и уничтожили несколько их позиций. Успешную атаку по позициям террористов осуществили бойцы из боевой разведывательной группы К-2 54 бригады ВСУ. Сначала они подняли волонтерский дрон на самый верх террикона (он завис чуть ли не над головами врага), все засняли и проанализировали видео для оценки обстановки, после чего нанесли два точных удара.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
"Азов"Повернись живим
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Пигин Макс
Пигин Макс
Они этот фейк уже пятый раз крутят, начали ещё два года назад. Если перемоги нет, то её нужно придумать, вышиватники всё равно схавают.
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Wick John
Wick John
Навоз можно насрал в шаровары когда получил ответку
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