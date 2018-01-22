"Ихтамнет": появилось новое доказательство участия РФ в войне на Донбассе

Волонтеры рассекретили очередного российского наемника, который воевал против Украины в зоне АТО на Донбассе.
Об этом сообщается на сайте международного разведывательного сообщества InformNapalm.
Его имя - Евгений Громовчук. Это военнослужащий 200-й ОМСБр российской армии.
Волонтеры отмечают, что на фото он сидит сверху на российском модернизированном многоцелевом тягаче МТ-ЛБ ВМК с крупнокалиберным пулеметом "Корд". Эта техника состоит на вооружении 200-ой ОМСБр ВС РФ, но не состоит на вооружении украинской армии.
Это еще одно доказательство вторжения российской армии и участие в боях за Луганский аэропорт.
Также было найдено фото удостоверения на медаль Суворова №43521. Награждение подписано Указом президента РФ от 23 ноября 2015 года.
Как сообщал "Обозреватель", накануне в сети появилось видео с захваченным в плен наемником Путина.
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