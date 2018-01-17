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"Ихтамнебыло": появилось впечатляющее доказательство участия России в войне в Украине

В городе Сергиев Посад (РФ) установили мемориальную доску российским добровольцам, которые принимали участие в войне против Украины в зоне АТО на Донбассе.

Соответствующее фото опубликовано на странице российского журналиста Александра Тверского в Twitter.

На мемориальной доске перечислены имена 39 наемников, которые воевали в донецком аэропорту.

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"Ихтамнебыло. Мемориальная доска погибшим оккупантам в боях за донецкий аэропорт в Сергиевом Посаде", - прокомментировал Тверской.

Как писал "Обозреватель", накануне террористы "ДНР" понесли масштабные потери на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Бои за донецкий аэропорт" на Обозревателе.

Темы
Бои за донецкий аэропортАТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Тверской
Место
Россия
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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