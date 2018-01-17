"Ихтамнебыло": появилось впечатляющее доказательство участия России в войне в Украине

В городе Сергиев Посад (РФ) установили мемориальную доску российским добровольцам, которые принимали участие в войне против Украины в зоне АТО на Донбассе.

Соответствующее фото опубликовано на странице российского журналиста Александра Тверского в Twitter.

На мемориальной доске перечислены имена 39 наемников, которые воевали в донецком аэропорту.

"Ихтамнебыло. Мемориальная доска погибшим оккупантам в боях за донецкий аэропорт в Сергиевом Посаде", - прокомментировал Тверской.

Ихтамнебыло.



Мемориальная доска погибшим оккупантам в боях за Донецкий аэропорт в Сергиевом Пасаде. pic.twitter.com/HRRXH1c0CM — Александр Тверской (@TverskoyAA) 16 січня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", накануне террористы "ДНР" понесли масштабные потери на Донбассе.