Их там нет? Опубликованы фотодоказательства присутствия россиян на Донбассе

В сети появились новые доказательства присутствия российских оккупантов на Донбассе. Ими послужили фото переносных комплексов минирования (ПКМ), которые производятся на территории страны-агрессора, выявленные на территории зоны боевых действий.

Так, они были обнаружены в селе Крымском, в Широкино и других населенных пунктах Приазовья, пишет ресурс "Донецкие".

Отмечается, что ПМК создан конструкторами АО "Научно-исследовательский инженерный институт" (АО "НИИИ") и предназначен для минирования местности из разовых минных кассет.

Комплект минирования ПКМ является средством дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей.

ПМК россиян на Донбассе "Донецкие"

ПМК россиян на Донбассе "Донецкие"

ПМК россиян на Донбассе "Донецкие"

ПМК россиян на Донбассе "Донецкие"

ПМК россиян на Донбассе "Донецкие"

ПМК россиян на Донбассе "Донецкие"

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев разозлило видео с родственниками ликвидированных российских оккупантов, приехавшими положить цветы к месту их убийства и сфотографироваться на фоне разрушенного Донецкого аэропорта.