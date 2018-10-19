''Их нет'': российские военные снова ''спалились'' с захватом Крыма. Фотофакт

Волонтеры Международного разведывательного сообщества InformNapalm обнародовали новые доказательства вооруженного захвата Крыма россиянами.

Сообщается, что несмотря на неоднократные запреты со стороны Кремля, военнослужащие все равно размещают в соцсетях посты, показывая таким образом свои преступления.

"34-я отдельная мотострелковая бригада (ОМСБр) ВС РФ (в/ч 01485, ППД — станица Сторожевая-2, Карачаево-Черкесия, РФ) не стала исключением. Ее военнослужащие, как и военнослужащие других российских подразделений, любят публиковать фото оттуда, где, по легенде Кремля, "их нет", – сказано в сообщении.

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Так, российский военный Антон Козлов 1993 года рождения писал в "Одноклассниках" (соцсеть, запрещенная в Украине. – Ред), что ездил в командировку. Известно, что россиянин родился в городе Апшеронск, проходил срочную службу в 34-й ОМСБр горной ВС РФ в 2013-2014 гг.

"Антон Козлов: В командировке! Сергей Усков: Это где? Антон Козлов: А это Военная тайна. Сергей Усков: Не на Крым случаем. Антон Козлов: Нет. Сергей Усков: Ну и слава богу. А на долго? Антон Козлов: Месяца на два", – представили волонтеры переписку.

Отмечается, что 11 марта 2014 года в альбоме Козлова появились фотографии из порта Кавказ. После появились снимки из Крыма.

Козлов в Крыму

Козлов в порту Кавказ

Козлов в Феодосии

Еще один россиянин Илья Инин также поделился в соцсети информацией о Крыме. Он, как и Козлов, является медалистом за захват полуострова.

Козлов и Инин

Он писал в статусе в 2014 году, что уехал в Севастополь, а когда вернется, неизвестно. Об Инине известно, что он родился 19.06.1984 году в городе Камышин. Является военнослужащим-контрактником 34-й ОМСБр.

Инин в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в 2014 году Крым штурмовали элитные российские военные подразделения, а украинская разведка опознала личности некоторых из захватчиков.