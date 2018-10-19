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''Их нет'': российские военные снова ''спалились'' с захватом Крыма. Фотофакт

18.1тЧитать материал на украинском

Волонтеры Международного разведывательного сообщества InformNapalm обнародовали новые доказательства вооруженного захвата Крыма россиянами.

Сообщается, что несмотря на неоднократные запреты со стороны Кремля, военнослужащие все равно размещают в соцсетях посты, показывая таким образом свои преступления.

"34-я отдельная мотострелковая бригада (ОМСБр) ВС РФ (в/ч 01485, ППД — станица Сторожевая-2, Карачаево-Черкесия, РФ) не стала исключением. Ее военнослужащие, как и военнослужащие других российских подразделений, любят публиковать фото оттуда, где, по легенде Кремля, "их нет", – сказано в сообщении.

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Так, российский военный Антон Козлов 1993 года рождения писал в "Одноклассниках" (соцсеть, запрещенная в Украине. – Ред), что ездил в командировку. Известно, что россиянин родился в городе Апшеронск, проходил срочную службу в 34-й ОМСБр горной ВС РФ в 2013-2014 гг.

''Их нет'': российские военные снова ''спалились'' с захватом Крыма. Фотофакт

"Антон Козлов: В командировке! Сергей Усков: Это где? Антон Козлов: А это Военная тайна. Сергей Усков: Не на Крым случаем. Антон Козлов: Нет. Сергей Усков: Ну и слава богу. А на долго? Антон Козлов: Месяца на два", – представили волонтеры переписку.

''Их нет'': российские военные снова ''спалились'' с захватом Крыма. Фотофакт

Отмечается, что 11 марта 2014 года в альбоме Козлова появились фотографии из порта Кавказ. После появились снимки из Крыма.

''Их нет'': российские военные снова ''спалились'' с захватом Крыма. Фотофакт

Козлов в Крыму

''Их нет'': российские военные снова ''спалились'' с захватом Крыма. Фотофакт

Козлов в порту Кавказ

''Их нет'': российские военные снова ''спалились'' с захватом Крыма. Фотофакт

Козлов в Феодосии

Еще один россиянин Илья Инин также поделился в соцсети информацией о Крыме. Он, как и Козлов, является медалистом за захват полуострова.

''Их нет'': российские военные снова ''спалились'' с захватом Крыма. Фотофакт

Козлов и Инин

Он писал в статусе в 2014 году, что уехал в Севастополь, а когда вернется, неизвестно. Об Инине известно, что он родился 19.06.1984 году в городе Камышин. Является военнослужащим-контрактником 34-й ОМСБр.

''Их нет'': российские военные снова ''спалились'' с захватом Крыма. Фотофакт

Инин в Крыму

''Их нет'': российские военные снова ''спалились'' с захватом Крыма. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в 2014 году Крым штурмовали элитные российские военные подразделения, а украинская разведка опознала личности некоторых из захватчиков.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Молодцы парни. Красиво нагнули бандеровцев. Все помнят, как рагули в обосранных шароварах драпали из Крыма, попутно роняя кал.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Коздомоpдые.Согласно Договоpу Pоссии с Укpаиной по базе ЧФ в Севастополе.,ВС Pоссии могли иметь контингент численностью до 25 000 человек.На 16 маpта 2014 года там было всего 18 000 В Крыму находилось 20 315 украинских военнослужащих различных вооруженных формирований состоянию на 26-27 февраля 2014 года, из которых на материковую часть после pефеpендума вернулись 6 010 военных .Остальные вошли в состав ВС PФ. Так что не кипишуйте,а на гоpшок и спать.
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Он Алекс
Он Алекс
andreyev andrei, терпи блядина пригожинская, пока в комментах.. скоро прочувствуешь не в виртуале ...социопатина конченная ты.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"новые доказательства вооруженного захвата Крыма россиянами." Это любому школьнику известно: Крым был захвачен россиянами в ходе военной кампании Потемкина по "усмирению Крыма" 1782—1783 годов
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Он Алекс
Он Алекс
andreyev andrei, какое из твоих имен настоящее? имена дьявола чрезвычайно разнообразны. Самых распространённых насчитывается 77; Сатана, Левиафан,Люцифер,Вельзевул,Мефистофель,Воланд,Адрамелах, Путин, Пригожин, Кастрюлев Мыкола, andreyev andrei,Ебанько Михуйло и т.д сдохни сектантская пригожинская мразь ты.
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